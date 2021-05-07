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Haberler Galeri Duru güzel Fahriye Evcen annesi Hatime Evcen’in fotoğrafını paylaştı sosyal medya çalkalandı! ‘Güzelliğini kimden aldığı ortaya çıktı’
Giriş Tarihi: 06.05.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 14:33

Duru güzel annesi ’in fotoğrafını paylaştı sosyal medya çalkalandı! ‘Güzelliğini kimden aldığı ortaya çıktı’

'le mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu , sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Fahriye Evcen, magazin gündeminden düşmüyor. Güzel oyuncu yaptığı son paylaşımla yine kendinden söz ettirmeyi başardı. Annesi 'in fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Annesi Hatime Evcen'i paylaşan Fahriye Evcen 'Canım annem. Küçükken nelerini ödünç almadım ki senden. O en sevdiğin parfümün, kremlerin… Ama aynı zamanda özgüvenimi de senden aldım, cesaretimi de!' notu ekledi. Takipçileri ünlü oyuncuya 'Güzelliğini ondan almış' yorumlarında bulundu. İşte merak edenler için Fahriye Evcen'in annesi Hatime Evcen…

Duru güzel Fahriye Evcen annesi Hatime Evcen’in fotoğrafını paylaştı sosyal medya çalkalandı! ‘Güzelliğini kimden aldığı ortaya çıktı’

Sanat dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden ve dizi aşkını gerçek hayata taşıyan ünlülerden.

Duru güzel Fahriye Evcen annesi Hatime Evcen’in fotoğrafını paylaştı sosyal medya çalkalandı! ‘Güzelliğini kimden aldığı ortaya çıktı’

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu çift ile özel hayatlarıyla da sosyal medyanın en çok merak edilenlerinden.

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Duru güzel Fahriye Evcen annesi Hatime Evcen’in fotoğrafını paylaştı sosyal medya çalkalandı! ‘Güzelliğini kimden aldığı ortaya çıktı’

2019'un Nisan ayında oğulları Karan'ı kucaklarına alan çift sosyal medyadan sık sık özel hayatlarıyla ilgili yapmayı ihmal etmiyor.

Duru güzel Fahriye Evcen annesi Hatime Evcen’in fotoğrafını paylaştı sosyal medya çalkalandı! ‘Güzelliğini kimden aldığı ortaya çıktı’

'in güzelliği annesinden geliyormuş...

Duru güzel Fahriye Evcen annesi Hatime Evcen’in fotoğrafını paylaştı sosyal medya çalkalandı! ‘Güzelliğini kimden aldığı ortaya çıktı’

'in annesi 'in fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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