Duru güzel Fahriye Evcen annesi Hatime Evcen’in fotoğrafını paylaştı sosyal medya çalkalandı! ‘Güzelliğini kimden aldığı ortaya çıktı’

Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Fahriye Evcen, magazin gündeminden düşmüyor. Güzel oyuncu yaptığı son paylaşımla yine kendinden söz ettirmeyi başardı. Annesi Hatime Evcen'in fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Annesi Hatime Evcen'i paylaşan Fahriye Evcen 'Canım annem. Küçükken nelerini ödünç almadım ki senden. O en sevdiğin parfümün, kremlerin… Ama aynı zamanda özgüvenimi de senden aldım, cesaretimi de!' notu ekledi. Takipçileri ünlü oyuncuya 'Güzelliğini ondan almış' yorumlarında bulundu. İşte merak edenler için Fahriye Evcen'in annesi Hatime Evcen…