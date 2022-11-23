Giriş Tarihi: 23.11.2022 10:17 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 10:17

Düzce’de yaşanan korkutan depremin ardından ünlü isimlerden art arda paylaşımlar geldi! "Kalbim Duruyordu..."

Afet ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığI'ndan (AFAD) verilerine göre saat 04.08'de merkez üssü Düzce ili Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Zeminden 6.81 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, başta Düzce olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Edirne illeri ile ilçelerinde hissedildi. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre; depremin merkez üssü Düzce Gölyaka olarak açıklandı. Depremin 6.0 şiddetinde gerçekleştiği ifade edildi. Korkutan depremin ardından ünlü isimlerden peş peşe sosyal medya paylaşımları geldi.