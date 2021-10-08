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Haberler Galeri "E Karan tıpkı annesine benziyormuş" Fahriye Evcen'in çocukluk fotoğrafını görenler şaştı kaldı!
Giriş Tarihi: 08.10.2021 09:05 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 09:08

"E Karan tıpkı annesine benziyormuş" Fahriye Evcen'in çocukluk fotoğrafını görenler şaştı kaldı!

Kuruluş Osman'ın yıldızı yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen hiç kuşkusuz son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden. Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen yaz tatilini oğulları Karan ile Bodrum'daki evlerinde geçirmişlerdi. Yeni sozunda ekranlarda olacak olan ikiliden Fahriye Evcen uzun bir aradan sonra ilk kez bir dizide yer almanın heyecanını yaşıyor. Daha şimdiden en az anne-babası kadar popüler olan Karan Özçivit ise sevimli halleriyle sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Karizması ile babası Burak Özçivit'e benzetilen Karan'ı dedesi Bülent Özçivit'e benzetenlerin sayısı da oldukça fazla. Peki Karan'ın tıpkı annesi Fahriye Evcen'in küçüklüğüne benzediğini söylesek... Fahriye Evcen'in çocukluk halini görenler fikrini değiştiriyor. Fahriye Evcen'in çocukluk haline "E Karan tıpkı annesine benziyormuş" yorumları yağıyor... İşte Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in kendi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen'in çocukluk hali...

E Karan tıpkı annesine benziyormuş Fahriye Evcen’in çocukluk fotoğrafını görenler şaştı kaldı!

Oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 8 yıl önce 'Çalıkuşu' dizisinde tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı. Doludizgin devam eden ilişkilerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift, oğulları Karan'ı ise 2019 yılında kucağına almıştı.

E Karan tıpkı annesine benziyormuş Fahriye Evcen’in çocukluk fotoğrafını görenler şaştı kaldı!

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen hiç kuşkusuz son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden.

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E Karan tıpkı annesine benziyormuş Fahriye Evcen’in çocukluk fotoğrafını görenler şaştı kaldı!

Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen yaz tatilini oğulları Karan ile Bodrum'daki evlerinde geçirmişlerdi.

E Karan tıpkı annesine benziyormuş Fahriye Evcen’in çocukluk fotoğrafını görenler şaştı kaldı!

Yeni sozunda ekranlarda olacak olan ikiliden Fahriye Evcen uzun bir aradan sonra ilk kez bir dizide yer almanın heyecanını yaşıyor.

E Karan tıpkı annesine benziyormuş Fahriye Evcen’in çocukluk fotoğrafını görenler şaştı kaldı!

Daha şimdiden en az anne-babası kadar popüler olan Karan Özçivit sevimli halleriyle ilgi odağı olmayı başardı.

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