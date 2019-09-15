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bu yaz resmen şov yaptı

, bu yaz 'da resmen şov yaptı. Önceki gün 7'nci kez aynı alanda konser veren sanatçı, toplam 37 bin müziksevere ulaştı. Gündeş, Açıkhava'daki son konserini bu akşam verecek.

EVREN ABDULLAHOĞLU
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Giriş Tarihi: 15.09.2019 11:44 Güncelleme Tarihi: 15.09.2019 11:45
Ebru Gündeş bu yaz resmen şov yaptı

, önceki gece bu sezon Sahnesi'ndeki yedinci konserini verdi. Temmuz ayında beş gün üst üste Açıkhava'da sahneye çıkan güzel sanatçı, geçtiğimiz günlerde verdiği iki konserle yedinci kez hayranlarıyla buluştu.

Ebru Gündeş bu yaz resmen şov yaptı

Bu sezon toplam 37 bin 771 kişiye müzik ziyafeti çeken Gündeş'in son konserinin de biletleri günler öncesinden tükendi. Konser öncesi kapıda uzun kuyruklar oluştu.

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Ebru Gündeş bu yaz resmen şov yaptı

Sahneye Maticevski imzalı beyaz bir elbiseyle çıkan ünlü sanatçı, açılışı 'Gönlümün Efendisi' şarkısıyla yaptı. Konserin ikinci bölümünde Zuhair Murad tasarımı siyah bir tulum giyen Gündeş, sevilen şarkılarından oluşan özel repertuvarı ve sahne enerjisiyle hayranlarına unutulmaz bir gece daha yaşattı.

Ebru Gündeş bu yaz resmen şov yaptı

Gündeş, bu akşam bir kez daha 'da hayranlarının karşısına çıkacak.

Ebru Gündeş bu yaz resmen şov yaptı
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Ebru Gündeş bu yaz resmen şov yaptı
Ebru Gündeş bu yaz resmen şov yaptı
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