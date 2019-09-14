Ebru Gündeş değişimi ile olay oldu! Hayranları Ebru Gündeş'i doğal güzel ilan etti...

Ünlülerin son dönemde akım haline getirdiği makyajsız fotoğraf paylaşma furyasına ünlü şarkıcı Ebru Güneş de katıldı. 44 yaşındaki Ebru Gündeş yıllara meydan okuyan güzelliği ile adeta "ben makyajsız da güzelim" dedi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden olan Ebru Gündeş'in hayranları ile paylaştığı makyajsız fotoğraflarına beğeni yağdı. Hayranları tarafından sahnedeki halinden çok farklı ve doğal bulunan Ebru Gündeş sıfır makyaj hali ile doğal güzel ilan edildi. İşte eşsiz sesi ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ebru Gündeş'in makyajsız hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin makyajsız halleri...