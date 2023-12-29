Ebru Gündeş estetiğin dozunu kaçırınca olanlar oldu! Takipçilerinden yorum yağdı! "Kendine bunu niye yaptı?"

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çeken isimlerden biri olan Ebru Gündeş, imaj değişikliğine gitti. 7,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından şapkalı pozlarını yayınlayarak "Bazen" notunu yazan Ebru Gündeş'in değişimi dikkat çekmişti. Son olarak ise geçtiğimiz günlerde sahne alan Ebru Gündeş'in yüzüne bir dizi işlem uygulandığı ve mimiklerinin kaybolmaya başladığı fark edildi. Gündeş'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.