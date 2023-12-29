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Haberler Galeri Ebru Gündeş estetiğin dozunu kaçırınca olanlar oldu! Takipçilerinden yorum yağdı! "Kendine bunu niye yaptı?"
Giriş Tarihi: 29.12.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 09:57

Ebru Gündeş estetiğin dozunu kaçırınca olanlar oldu! Takipçilerinden yorum yağdı! "Kendine bunu niye yaptı?"

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, son günlerde şarkıları ve zaman zaman yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 49 yaşındaki Ebru Gündeş, estetik operasyonlardan olabildiğince uzak duruyordu. Ebru Gündeş'in son zamanlarda paylaştığı fotoğrafları gören takipçileri tanımakta güçlük çekiyor. Geçtiğimiz günlerde sahne alan Ebru Gündeş'in yüzüne bir dizi işlem uygulandığı ve mimiklerinin kaybolmaya başladığı fark edildi. Gündeş'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ebru Gündeş, estetiğin dozunu kaçırınca olanlar oldu. Gündeş'in takipçileri adeta yorum yağmuruna tuttu.

Ebru Gündeş estetiğin dozunu kaçırınca olanlar oldu! Takipçilerinden yorum yağdı! Kendine bunu niye yaptı?

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çeken isimlerden biri olan Ebru Gündeş, imaj değişikliğine gitti. 7,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından şapkalı pozlarını yayınlayarak "Bazen" notunu yazan Ebru Gündeş'in değişimi dikkat çekmişti. Son olarak ise geçtiğimiz günlerde sahne alan Ebru Gündeş'in yüzüne bir dizi işlem uygulandığı ve mimiklerinin kaybolmaya başladığı fark edildi. Gündeş'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ebru Gündeş estetiğin dozunu kaçırınca olanlar oldu! Takipçilerinden yorum yağdı! Kendine bunu niye yaptı?

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, yüzündeki değişimle gündem oldu.

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Ebru Gündeş estetiğin dozunu kaçırınca olanlar oldu! Takipçilerinden yorum yağdı! Kendine bunu niye yaptı?

Instagram hesabından yeni karelerini yayınlayan Gündeş, yeni imajını takipçilerine gösterdi.

Ebru Gündeş estetiğin dozunu kaçırınca olanlar oldu! Takipçilerinden yorum yağdı! Kendine bunu niye yaptı?

YENİ YÜZÜ

Dişler, uzayan çene, dolan yanaklar, kalkık burun derken, Ebru Gündeş'in paylaştığı fotoğrafla yüzündeki değişiklikler artık tamamen ortaya çıkmıştı.

Ebru Gündeş estetiğin dozunu kaçırınca olanlar oldu! Takipçilerinden yorum yağdı! Kendine bunu niye yaptı?

Yıllar önce göğüslerini ve burnunu yaptıran 49 yaşındaki Gündeş'in yine yüzüne estetik yaptırdığı iddia edildi.

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