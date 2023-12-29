Giriş Tarihi: 29.12.2023 09:56
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
09:57
Ebru Gündeş estetiğin dozunu kaçırınca olanlar oldu! Takipçilerinden yorum yağdı! "Kendine bunu niye yaptı?"
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, son günlerde şarkıları ve zaman zaman yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 49 yaşındaki Ebru Gündeş, estetik operasyonlardan olabildiğince uzak duruyordu. Ebru Gündeş'in son zamanlarda paylaştığı fotoğrafları gören takipçileri tanımakta güçlük çekiyor. Geçtiğimiz günlerde sahne alan Ebru Gündeş'in yüzüne bir dizi işlem uygulandığı ve mimiklerinin kaybolmaya başladığı fark edildi. Gündeş'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ebru Gündeş, estetiğin dozunu kaçırınca olanlar oldu. Gündeş'in takipçileri adeta yorum yağmuruna tuttu.