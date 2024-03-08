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Haberler Galeri Ebru Gündeş ile eşi Murat Özdemir aşk yuvalarını buldular! Lüks villanın kirası dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 08.03.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 11:31

Ebru Gündeş ile eşi Murat Özdemir aşk yuvalarını buldular! Lüks villanın kirası dudak uçuklattı!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, balayı sonrası lüks bir otelde eşi Murat Özdemir ile konaklıyordu. Ani evlilik sonrası yeni evlerini hazırlayamayan çift, şimdi ise süper lüks bir villa tuttu. Reza Zarrap ile evliliği Hadise yüzünden biten şarkıcı Ebru Gündeş ile kendisinden 12 yaş küçük Murat Osman Özdemir'in ilişkisinin yasak aşk olarak başladığı iddia edilmişti. Ancak Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir, Dubai'de evlendi. Sahnelerin ünlü ismi, iş insanı Murat Özdemir ile evlenerek, hayatında yeni bir sayfa açmıştı. İşte Ebru Gündeş'in yeni aşk yuvasının dudak uçuklatan villası…

Ebru Gündeş ile eşi Murat Özdemir aşk yuvalarını buldular! Lüks villanın kirası dudak uçuklattı!

Ebru Gündeş, balayından döndü ve yeni eşiyle yeni evine yerleşti. Kanlıca'daki yalısından Acarkent'e taşınan sanatçının aylık kirası dudak uçuklattı! 2023 yılının sonlarına doğru iş insanı Murat Özdemir ile yeni bir ilişkiye yelken açan Ebru Gündeş, ilişkisini evlilikle taçlandırdı. İşte süper lüks villası...

Ebru Gündeş ile eşi Murat Özdemir aşk yuvalarını buldular! Lüks villanın kirası dudak uçuklattı!

İlk evliliğini 1990 yılında Hamdi Vardar ile yapan Ebru Gündeş'in bu evliliği çok kısa sürmüş, ikili üç yıl sonra boşanmıştı. 49 yaşındaki sanatçı ikinci evliliğini 2002 yılında Ömer Durak ile yapmış ancak çift bir yıl sonra ayrılık kararı almıştı.

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Ebru Gündeş ile eşi Murat Özdemir aşk yuvalarını buldular! Lüks villanın kirası dudak uçuklattı!

Ebru Gündeş üçüncü evliliğini ise 2010 yılında Reza Zarrab ile yapmış, ikilinin 15 Ekim 2011'de Alara adında bir kız çocukları dünyaya gelmişti. Ebru Gündeş ile Reza Zarrab 2021 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı.

Ebru Gündeş ile eşi Murat Özdemir aşk yuvalarını buldular! Lüks villanın kirası dudak uçuklattı!

12 YAŞ FARK!
Başından üç evlilik geçen Ebru Gündeş'in, 2023'ün Aralık ayında 37 yaşındaki Murat Özdemir ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Çiftin arasındaki 12 yaş fark ise gündem olmuştu.

Ebru Gündeş ile eşi Murat Özdemir aşk yuvalarını buldular! Lüks villanın kirası dudak uçuklattı!

EŞİNDEN BOŞANDIKTAN SONRA SEVGİLİ OLDULAR' İDDİASI
İki yıl önce arkadaş ortamında tanışan ve o dönem Selin Kabaklı ile evli olan Murat Özdemir'in eşinden boşanır boşanmaz Ebru Gündeş'e gönlünü kaptırdığı iddia edilmişti.

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