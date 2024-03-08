Ebru Gündeş ile eşi Murat Özdemir aşk yuvalarını buldular! Lüks villanın kirası dudak uçuklattı!

Giriş Tarihi: 08.03.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
11:31
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, balayı sonrası lüks bir otelde eşi Murat Özdemir ile konaklıyordu. Ani evlilik sonrası yeni evlerini hazırlayamayan çift, şimdi ise süper lüks bir villa tuttu. Reza Zarrap ile evliliği Hadise yüzünden biten şarkıcı Ebru Gündeş ile kendisinden 12 yaş küçük Murat Osman Özdemir'in ilişkisinin yasak aşk olarak başladığı iddia edilmişti. Ancak Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir, Dubai'de evlendi. Sahnelerin ünlü ismi, iş insanı Murat Özdemir ile evlenerek, hayatında yeni bir sayfa açmıştı. İşte Ebru Gündeş'in yeni aşk yuvasının dudak uçuklatan villası…