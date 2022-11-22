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Haberler Galeri Ebru Gündeş kameralar önünde beyin kanaması geçirmişti... Kansere yakalanan Armağan Çağlayan'a yakın dostu Ebru Gündeş'ten destek!
Giriş Tarihi: 22.11.2022 10:42 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 11:03

Ebru Gündeş kameralar önünde beyin kanaması geçirmişti... Kansere yakalanan Armağan Çağlayan'a yakın dostu Ebru Gündeş'ten destek!

Ünlü sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, son olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hayranlarına üzücü bir haber verdi. 56 yaşındaki Armağan Çağlayan, paylaşımında akciğer kanserine yakalandığını duyurdu. Konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapan Armağan Çağlayan, "Önümüzde hafta tedavi sürecine başlayacağım" ifadelerini kullandı. Ünlü sunucu Armağan Çağlayan'a geçmiş olsun mesajları yağarken Ebru Gündeş de yakın dostuna destek mesajı paylaştı. 23 yıl önce kameralar önünde beyin kanaması geçiren ve ölümden dönen Ebru Gündeş, Armağan Çağlayan ile olan fotoğrafıyla duygusal bir paylaşımda bulundu.

Ebru Gündeş kameralar önünde beyin kanaması geçirmişti... Kansere yakalanan Armağan Çağlayan’a yakın dostu Ebru Gündeş’ten destek!

Ünlü televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan'dan kötü haber! Armağan Çağlayan akciğer kanserine yakalandığını açıkladı!

Ebru Gündeş kameralar önünde beyin kanaması geçirmişti... Kansere yakalanan Armağan Çağlayan’a yakın dostu Ebru Gündeş’ten destek!

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Armağan Çağlayan, sağlık durumu ile ilgili gerçeği şu sözlerle duyurdu:

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Ebru Gündeş kameralar önünde beyin kanaması geçirmişti... Kansere yakalanan Armağan Çağlayan’a yakın dostu Ebru Gündeş’ten destek!

"KİTLENİN KANSERLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"

"Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım."

Ebru Gündeş kameralar önünde beyin kanaması geçirmişti... Kansere yakalanan Armağan Çağlayan’a yakın dostu Ebru Gündeş’ten destek!

"Bu sebeple, beş aydır sahnelemekte olduğumuz Size Anlatacaklarım Var Gösterisi'ne 25 Kasım Cuma Günü Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'ndaki temsilden sonra zorunlu bir ara verip, devam eden günlerdeki Aydın, Denizli ve Bodrum temsillerini iptal ediyoruz. Ancak çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim. 18 Aralık'ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde yeniden görüşmek dileğiyle… "

Ayrıca Çağlayan "Dedikodu ve yanlış haberlerin önüne geçmek için, buradan sık sık süreçle ilgili kısa bilgilendirmeler yapacağım. Herkese tek tek yanıt veremeyeceğim için şimdiden anlayış rica eder, sevgi ve esenlikler dilerim" şeklinde bir açıklama yaparak hayranlarını ve sevenlerini konuyla ilgili bilgilendirdi.

Ebru Gündeş kameralar önünde beyin kanaması geçirmişti... Kansere yakalanan Armağan Çağlayan’a yakın dostu Ebru Gündeş’ten destek!

56 yaşındaki Armağan Çağlayan'a geçmiş olsun mesajları yağarken Ebru Gündeş de yakın dostuna destek mesajı paylaştı.

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