Ebru Gündeş kameralar önünde beyin kanaması geçirmişti... Kansere yakalanan Armağan Çağlayan’a yakın dostu Ebru Gündeş’ten destek!

Ünlü sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, son olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hayranlarına üzücü bir haber verdi. 56 yaşındaki Armağan Çağlayan, paylaşımında akciğer kanserine yakalandığını duyurdu. Konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapan Armağan Çağlayan, "Önümüzde hafta tedavi sürecine başlayacağım" ifadelerini kullandı. Ünlü sunucu Armağan Çağlayan'a geçmiş olsun mesajları yağarken Ebru Gündeş de yakın dostuna destek mesajı paylaştı. 23 yıl önce kameralar önünde beyin kanaması geçiren ve ölümden dönen Ebru Gündeş, Armağan Çağlayan ile olan fotoğrafıyla duygusal bir paylaşımda bulundu.