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Haberler Galeri Ebru Gündeş'in büyük aşkıydı! Berke Hürcan'ın son haline bakın! "Zaman durmuş gibi"
Giriş Tarihi: 29.12.2023 08:59 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 09:00

Ebru Gündeş'in büyük aşkıydı! Berke Hürcan'ın son haline bakın! "Zaman durmuş gibi"

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in Fırtınalar şarkısı 90'lı yıllara damgasını vurmuştu. Şarkı kadar en az klibi de ses getirmişti. Klipte Ebru Gündeş ile aşk yaşayan model ise uzun saçlarıyla hafızalara kazınmıştı. Tarzıyla genç kızları peşinden sürükleyen yakışıklı manken Berke Hürcan'ın son hali ortaya çıktı. 1993'te Türkiye'nin en iyi mankeni seçilen ve şimdilerde 50 yaşında olan Berke Hürcan yıllara meydan okuyor. İşte Berke Hürcan'ın son hali...

Ebru Gündeş’in büyük aşkıydı! Berke Hürcan’ın son haline bakın! Zaman durmuş gibi

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in 90'lı yıllarda yayınlanan Fırtınalar şarkısı klibiyle de hafızalara kazınmıştı. Klipte Ebru Gündeş ile aşk yaşayan model ise sosyal medyada gündem oldu. Klipte özellikle uzun saçlarıyla dikkat çeken yakışıklı ismi ise hatırlamayan yoktur.

Ebru Gündeş’in büyük aşkıydı! Berke Hürcan’ın son haline bakın! Zaman durmuş gibi

1992 yılında Avustralya'da Best Model ikincisi seçilen Berke Hürcan yıllara meydana okuyor.Eski model Berke Hürcan'ın son hali ortaya çıktı.

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Ebru Gündeş’in büyük aşkıydı! Berke Hürcan’ın son haline bakın! Zaman durmuş gibi

Şimdilerde 50 yaşında olan eski model ve oyuncu için zaman akmamış gibi.

Ebru Gündeş’in büyük aşkıydı! Berke Hürcan’ın son haline bakın! Zaman durmuş gibi

İşte eski Best Model Berke Hürcan'ın son hali...

Ebru Gündeş’in büyük aşkıydı! Berke Hürcan’ın son haline bakın! Zaman durmuş gibi

Berke Hürcan, 1993'te Türkiye'nin en iyi mankeni seçildi. Ardından dünya çapında yapılan yarışmalarda adından uzun süre bahsettirdi.

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