Giriş Tarihi: 07.09.2022 11:36
Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
11:37
Ebru Gündeş'in kızı Alara tıpkı annesinin küçüklüğü! Ebru Gündeş kızını gözlerden uzak büyütüyor...
Ebru Gündeş'in Iraklı zengin işadamı Rassan Khoshnaw aşk yaşadığı haberleri geçtiğimiz haftalarda büyük ses getirmişti. Sonunda Ebru Gündeş ile sevgilisi Rassan Khoshnaw'dan sarmaş dolaş aşk pozu gelmişti. Yeni bir aşka yelken açan Ebru Gündeş'in özel hayatı merak konusu oldu. Sevilen şarkıcının Alara adında bir kızı var. Ebru Gündeş'in küçüklüğünden beri gözlerden uzak büyüttüğü Alara şimdilerde 10 yaşında. Ebru Gündeş kızı Alara'yı sır gibi saklasa da magazincilerden kaçamıyor. Daha önce objektiflere yakalanan Ebru Gündeş'in kızı Alara'nın son hali annesinin kopyası... İşte Ebru Gündeş'in kızı Alara...