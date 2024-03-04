Giriş Tarihi: 04.03.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
15:33
Ebru Gündeş'in yeni kocası Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı'dan bomba iddia! "Haber spikeriyle de ilişkisi vardı"
Daha önce Reza Zarrap ile evliliği Hadise yüzünden biten şarkıcı Ebru Gündeş ile kendisinden 12 yaş küçük Murat Osman Özdemir'in ilişkisinin yasak aşk olarak başladığı iddia edilmişti. Ancak Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir, Dubai'de evlendi. Ebru Gündeş'in düğünden görüntüleri sosyal medyada yayınlanmıştı. Ünlü şarkıcının düğün konvoyu da kameralara yansımıştı. Dubai'de Ebru Gündeş ile evlen iş insanı Murat Osman Özdemir'in yankıları sürerken kandırarak boşandığı eski eşinden şoke eden bir iddia geldi. Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı yaptığı başka bir açıklama da ise evli olduğu esnada eşi Murat Özdemir'in Ebru Gündeş ve bir haber spikeriyle de ilişkisinin olduğunu öne sürdü.