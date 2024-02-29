Ebru Gündeş’in yeni kocası Murat Özdemir’in eski eşi Selin Kabaklı’dan olay sözler! Eski karısını kandırarak boşanmıştı...

İlk evliliğini 1990 yılında Hamdi Vardar ile yapan Ebru Gündeş'in bu evliliği çok kısa sürmüş, ikili üç yıl sonra boşanmıştı. 49 yaşındaki sanatçı ikinci evliliğini 2002 yılında Ömer Durak ile yapmış ancak çift bir yıl sonra ayrılık kararı almıştı.