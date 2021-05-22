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Haberler Galeri Ebru Şahin bikinisi ile duş alırken sevgilisinin objektifine yakalandı! Oyuncu Ebru Şahin bikinili pozları ile Maldivler'i yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 22.05.2021 09:50 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 09:52

bikinisi ile duş alırken sevgilisinin objektifine yakalandı! Oyuncu Ebru Şahin ile 'i yaktı geçti!

Oyuncu ile sevgilisi 'de! dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Ebru Şahin, özel hayatıyla merak edilen isimler arasında yer alıyor. Aşk orucunu geçtiğimiz yaz, tatilde tanıştığı ünlü basketbolcu Cedi Osman ile bozan Ebru Şahin, mutlu ilişki tablosuyla göz dolduruyor. Ebru Şahin, geçtiğimiz günlerde 27 yaşına bastı. Gözde çift, kutlamayı ise Maldivler tatiline çıkarak gerçekleştirdi. Birlikte veren çift romantizmin doruklarında. Son olarak sosyal medya hesaından bikinili pozlarını paylaşan Ebru Şahin düzgün fiziği ile 'ı salladı. Bikinisi ile duş alırken sevgilisinin objektifine yakalanan Maldivler'i yaktı geçti. İşte Ebru Şahin'in tatil pozları...

Ebru Şahin bikinisi ile duş alırken sevgilisinin objektifine yakalandı! Oyuncu Ebru Şahin bikinili pozları ile Maldivler'i yaktı geçti!

Oyuncu ile sevgilisi 'de! dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Ebru Şahin, özel hayatıyla merak edilen isimler arasında yer alıyor.

Ebru Şahin bikinisi ile duş alırken sevgilisinin objektifine yakalandı! Oyuncu Ebru Şahin bikinili pozları ile Maldivler'i yaktı geçti!

Aşk orucunu geçtiğimiz yaz, tatilde tanıştığı ünlü basketbolcu ile bozan , mutlu ilişki tablosuyla göz dolduruyor.

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Ebru Şahin bikinisi ile duş alırken sevgilisinin objektifine yakalandı! Oyuncu Ebru Şahin bikinili pozları ile Maldivler'i yaktı geçti!

, geçtiğimiz günlerde 27 yaşına bastı.

Ebru Şahin bikinisi ile duş alırken sevgilisinin objektifine yakalandı! Oyuncu Ebru Şahin bikinili pozları ile Maldivler'i yaktı geçti!

Gözde çift, kutlamayı ise tatiline çıkarak gerçekleştirdi.

Ebru Şahin bikinisi ile duş alırken sevgilisinin objektifine yakalandı! Oyuncu Ebru Şahin bikinili pozları ile Maldivler'i yaktı geçti!

Birlikte veren çift romantizmin doruklarında.

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