Giriş Tarihi: 08.09.2021 15:54Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 15:58
Ebru Şallı bu defa ev halini paylaştı! Gecelikle ayna pozu veren Ebru Şallı'nın doğal haline övgüler yağdı!
Bikinili pozları ile yaz sezonuna damga vuran isimlerden olan Ebru Şallı düzgün fiziği ile de genç kızları kıskandırmaya devam ediyor. Eşi Uğur Akkuş ile yıl boyunca çıktıkları tatillerle gündemden düşmeyen Ebru Şallı bu defa ev hali ile dikkat çekti. 44 yaşındaki Ebru Şallı geceliği ile ayna karşısında verdiği poz ile en doğal halini takipçilerinin beğenisine sundu. Ebru Şallı'nın ev hali hayranlarından övgüler topladı. Ebru Şallı'ya "Doğal güzel" yorumları yağdı. İşte güzelliğine güvenen Ebru Şallı'nın ev hali...