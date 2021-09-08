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Haberler Galeri Ebru Şallı bu defa ev halini paylaştı! Gecelikle ayna pozu veren Ebru Şallı'nın doğal haline övgüler yağdı!
Giriş Tarihi: 08.09.2021 15:54 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 15:58

Ebru Şallı bu defa ev halini paylaştı! Gecelikle ayna pozu veren Ebru Şallı'nın doğal haline övgüler yağdı!

Bikinili pozları ile yaz sezonuna damga vuran isimlerden olan Ebru Şallı düzgün fiziği ile de genç kızları kıskandırmaya devam ediyor. Eşi Uğur Akkuş ile yıl boyunca çıktıkları tatillerle gündemden düşmeyen Ebru Şallı bu defa ev hali ile dikkat çekti. 44 yaşındaki Ebru Şallı geceliği ile ayna karşısında verdiği poz ile en doğal halini takipçilerinin beğenisine sundu. Ebru Şallı'nın ev hali hayranlarından övgüler topladı. Ebru Şallı'ya "Doğal güzel" yorumları yağdı. İşte güzelliğine güvenen Ebru Şallı'nın ev hali...

Ebru Şallı bu defa ev halini paylaştı! Gecelikle ayna pozu veren Ebru Şallı’nın doğal haline övgüler yağdı!

Yıl boyu tatile doymayan Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bir yandan da takipçilerine paylaşımda bulmayı ihmal etmedi.

Ebru Şallı bu defa ev halini paylaştı! Gecelikle ayna pozu veren Ebru Şallı’nın doğal haline övgüler yağdı!

Bikinili pozları ile yaz sezonuna damga vuran isimlerden olan Ebru Şallı düzgün fiziği ile de genç kızları kıskandırmaya devam ediyor.

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Ebru Şallı bu defa ev halini paylaştı! Gecelikle ayna pozu veren Ebru Şallı’nın doğal haline övgüler yağdı!

Eşi Uğur Akkuş ile yıl boyunca çıktıkları tatillerle gündemden düşmeyen Ebru Şallı bu defa ev hali ile dikkat çekti.

Ebru Şallı bu defa ev halini paylaştı! Gecelikle ayna pozu veren Ebru Şallı’nın doğal haline övgüler yağdı!

İşte güzelliğine güvenen Ebru Şallı'nın ev hali...

Ebru Şallı bu defa ev halini paylaştı! Gecelikle ayna pozu veren Ebru Şallı’nın doğal haline övgüler yağdı!

44 yaşındaki Ebru Şallı geceliği ile ayna karşısında verdiği poz ile en doğal halini takipçilerinin beğenisine sundu.

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