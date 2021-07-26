Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ebru Şallı eşini öpücüklere boğdu! Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş denizde aşka geldi!
Giriş Tarihi: 26.07.2021 07:43 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 07:44

Ebru Şallı eşini öpücüklere boğdu! Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş denizde aşka geldi!

44 yaşındaki eski manken Ebru Şallı tatil fotoğraflarıyla sosyal medyadan düşman çatlattı. Tatile doymayan Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bir yandan da takipçilerine paylaşımda bulmayı ihmal etmedi. Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş romantik anları ile aşk tazeledi. ABD'den döndükten sonra soluğu Bodrum'da alan Ebru Şallı - Uğur Akkuş çifti, tekne tatillerini sürdürüyor. Mavi tura çıkan ikili, önceki gün Torba'ya demir attı. Demirciköy'de objektiflere takılan çift, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı. Bikinili halleri ile dikkat çeken Ebru Şallı'ya övgüler yağdı. İşte Ebru Şallı'nın tatil pozları...

Ebru Şallı eşini öpücüklere boğdu! Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş denizde aşka geldi!

44 yaşındaki eski manken Ebru Şallı tatil fotoğraflarıyla sosyal medyadan düşman çatlattı.

Ebru Şallı eşini öpücüklere boğdu! Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş denizde aşka geldi!

Tatile doymayan Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bir yandan da takipçilerine paylaşımda bulmayı ihmal etmedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ebru Şallı eşini öpücüklere boğdu! Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş denizde aşka geldi!

Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş romantik anları ile aşk tazeledi.

Ebru Şallı eşini öpücüklere boğdu! Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş denizde aşka geldi!

ABD'den döndükten sonra soluğu Bodrum'da alan Ebru Şallı - Uğur Akkuş çifti, tekne tatillerini sürdürüyor.

Ebru Şallı eşini öpücüklere boğdu! Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş denizde aşka geldi!

Mavi tura çıkan ikili, önceki gün Torba'ya demir attı. Demirciköy'de objektiflere takılan çift, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.

SON DAKİKA