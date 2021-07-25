Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş denizde aşka geldi! Ebru Şallı eşini öpücüklere boğdu!

44 yaşındaki eski manken Ebru Şallı tatil fotoğraflarıyla sosyal medyadan düşman çatlattı. Tatile doymayan Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bir yandan da takipçilerine paylaşımda bulmayı ihmal etmedi. Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş romantik anları ile aşk tazeledi. ABD'den döndükten sonra soluğu Bodrum'da alan Ebru Şallı - Uğur Akkuş çifti, tekne tatillerini sürdürüyor. Mavi tura çıkan ikili, önceki gün Torba'ya demir attı. Demirciköy'de objektiflere takılan çift, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı. Bikinili halleri ile dikkat çeken Ebru Şallı'ya övgüler yağdı. İşte Ebru Şallı'nın tatil pozları...