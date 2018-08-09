Ebru Şallı ile nişanlısı Uğur Akkuş romantizmin doruğunda

Ebru Şallı ile bir yıldır aşk yaşadığı Uğur Akkuş, Belgrad Ormanı'nda el ele görüntülendi. Ebru Şallı 'Yoğun iş temposundan fırsat buldukça spor yapıyoruz. Kendimizi doğaya atıyoruz' dedi. Muhabirler aşk hayatını sorunca şunları söyledi: 'Gördüğünüz gibi mutluyuz, her şey yolunda. Nikah bu yıl sonu.' Keyifli olan Uğur Akkuş sevgilisini öpücüklere boğdu. BIR YIL BEKLEDİLER Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'un ilişkisi Temmuz 2017'de, Bodrum'daki tekne tatili sırasında ortaya çıkmıştı. Uğur Akkuş o dönem Gonca Derin'le evliydi. 10 yıllık eşi, 2 çocuğunun annesinden çekişmeli bir dava sonucu 3 ay önce boşandı. Ayrılıktan 1 hafta sonra Ebru Şallı ile nişanlandı. Boşanma sürecinde görüntü vermekten kaçan çift artık her yerde el ele dolaşıyor.