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ile nişanlısı romantizmin doruğunda

Giriş Tarihi: 09.08.2018 10:56 Güncelleme Tarihi: 09.08.2018 11:10
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ile nişanlısı romantizmin doruğunda
Ebru Şallı ile nişanlısı Uğur Akkuş romantizmin doruğunda

ile bir yıldır aşk yaşadığı , Belgrad Ormanı'nda el ele görüntülendi.

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ile nişanlısı romantizmin doruğunda
Ebru Şallı ile nişanlısı Uğur Akkuş romantizmin doruğunda

"Yoğun iş temposundan fırsat buldukça spor yapıyoruz. Kendimizi doğaya atıyoruz" dedi.

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ile nişanlısı romantizmin doruğunda
Ebru Şallı ile nişanlısı Uğur Akkuş romantizmin doruğunda

Muhabirler aşk hayatını sorunca şunları söyledi: "Gördüğünüz gibi mutluyuz, her şey yolunda. Nikah bu yıl sonu."

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ile nişanlısı romantizmin doruğunda
Ebru Şallı ile nişanlısı Uğur Akkuş romantizmin doruğunda

Keyifli olan sevgilisini öpücüklere boğdu.

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ile nişanlısı romantizmin doruğunda
Ebru Şallı ile nişanlısı Uğur Akkuş romantizmin doruğunda

BIR YIL BEKLEDİLER

ile 'un ilişkisi Temmuz 2017'de, Bodrum'daki tekne tatili sırasında ortaya çıkmıştı.

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ile nişanlısı romantizmin doruğunda
Ebru Şallı ile nişanlısı Uğur Akkuş romantizmin doruğunda

o dönem Gonca Derin'le evliydi. 10 yıllık eşi, 2 çocuğunun annesinden çekişmeli bir dava sonucu 3 ay önce boşandı.

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ile nişanlısı romantizmin doruğunda
Ebru Şallı ile nişanlısı Uğur Akkuş romantizmin doruğunda

Ayrılıktan 1 hafta sonra ile nişanlandı. Boşanma sürecinde görüntü vermekten kaçan çift artık her yerde el ele dolaşıyor.

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