Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Dubai’de aşk tazeledi! Ebru Şallı’nın çöl pozları nefes kesti!

Giriş Tarihi: 29.03.2022 07:18 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 07:28

Ünlü manken Ebru Şallı ile iş insanı Uğur Akkuş, 2019 yılında dünyaevine girmişti. Uğur Akkuş'un, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı haberlerinin ardından Ebru Şallı'nın boşanma kararı aldığı iddia edilmişti. Profilinden 'Akkuş' soy ismini de kaldırınca kafaları karıştıran Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş geçtiğimiz günlerde el ele görüntülenmiş ayrılık haberlerini yalanlamıştı. Boşanma haberleri ile gündeme gelen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş şimdilerde Dubai'de aşk tazeliyor. Eşi Uğur Akkuş ile özel bir uçakta yolculuğu sırasında çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Ebru Şallı "Nereye uçuyoruz acaba" demişti. Çiftten son olarak Dubai paylaşımları geldi. Ebru Şallı çöl pozları ile nefes kesti. Göğüs dekoltesi ile dikkat çeken Ebru Şallı eşi ile pozlarına ise "Çölde aşk" notunu düştü. İşte mutluluktan ayakları yerden kesilen Ebru Şallı'nın çöl pozları...