Giriş Tarihi: 25.09.2022 16:17
Güncelleme Tarihi: 25.09.2022
16:20
Ebru Şallı, oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı! "İyi ki senin gibi bir melekle yaşadım"
Ünlü manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden olan oğlu Pars Tan, 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetmişti. Henüz 9 yaşındayken iki yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma kanserine yenilen Pars Tan, ölümüyle ailesini ve sevenlerini yasa boğmuştu. Oğlunu 'Ponçiğim' diye seven Ebru Şallı oğlu Pars Tan'ın doğum gününü Instagram sayfasında paylaştığı mesajla kutladı.