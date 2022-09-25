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Haberler Galeri Ebru Şallı, oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı! "İyi ki senin gibi bir melekle yaşadım"
Giriş Tarihi: 25.09.2022 16:17 Güncelleme Tarihi: 25.09.2022 16:20

Ebru Şallı, oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı! "İyi ki senin gibi bir melekle yaşadım"

Ünlü manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden olan oğlu Pars Tan, 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetmişti. Henüz 9 yaşındayken iki yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma kanserine yenilen Pars Tan, ölümüyle ailesini ve sevenlerini yasa boğmuştu. Oğlunu 'Ponçiğim' diye seven Ebru Şallı oğlu Pars Tan'ın doğum gününü Instagram sayfasında paylaştığı mesajla kutladı.

Ebru Şallı, oğlu Pars’ın doğum gününü kutladı! İyi ki senin gibi bir melekle yaşadım

Ünlü manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden olan oğlu Pars Tan, 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetmişti.

Ebru Şallı, oğlu Pars’ın doğum gününü kutladı! İyi ki senin gibi bir melekle yaşadım

Ebru Şallı, 2020 yılının nisan ayında kaybettiği oğlu Pars Tan'ın doğum gününü Instagram sayfasında paylaştığı mesajla kutladı.

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Ebru Şallı, oğlu Pars’ın doğum gününü kutladı! İyi ki senin gibi bir melekle yaşadım

Oğlunu 'Ponçiğim' diye seven Ebru Şallı oğlu Pars Tan'ın doğum gününü Instagram sayfasında paylaştığı mesajla kutladı.

Ebru Şallı, oğlu Pars’ın doğum gününü kutladı! İyi ki senin gibi bir melekle yaşadım

Her fırsatta özlemini dile getiren Şallı, sayfasında oğlunun fotoğraflarını paylaştı.

Ebru Şallı, oğlu Pars’ın doğum gününü kutladı! İyi ki senin gibi bir melekle yaşadım

Ebru Şallı fotoğrafların altına, 'İyi ki doğdun meleğim. İyi ki, iyi ki, iyi ki senin gibi bir melekle yaşadım ben... Çok şanslıyım… Ben hep seninleyim Ponçiğim hep' notunu düştü.

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