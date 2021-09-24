Giriş Tarihi: 24.09.2021 07:19Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 07:31
Ebru Şallı paylaşımı ile yürekleri sızlattı! Ebru Şallı'dan kaybettiği oğlu Pars ile güzel günlerden kareler "Bazı anlar ölümsüzdür hep yaşar"
Ünlü manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek, henüz 10 yaşında iken 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetti. Oğlu Pars'a 'ponçiğim' diye seslene ve ona olan özlemini her fırsatta dile getiren Ebru Şallı, sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşım ile yine yürekleri sızlattı. Güzel günlerden kalma kareleri paylaşan Ebru Şallı oğlu Pars ile olan fotoğraflarına "Bazı anlar ölümsüzdür, hep yaşar. İşte o an... ponçiğim" notunu düştü. Sanatçı dostlarının acısını paylaştığı Ebru Şallı'ya çok sayıda yorum geldi. Acılı anne Ebru Şallı'nın oğluPars Tan ile eğlendiği anlardan oluşan kareler yürekleri parçaladı.