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Haberler Galeri Ebru Şallı paylaşımı ile yürekleri sızlattı! Ebru Şallı'dan kaybettiği oğlu Pars ile güzel günlerden kareler "Bazı anlar ölümsüzdür hep yaşar"
Giriş Tarihi: 24.09.2021 07:19 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 07:31

Ebru Şallı paylaşımı ile yürekleri sızlattı! Ebru Şallı'dan kaybettiği oğlu Pars ile güzel günlerden kareler "Bazı anlar ölümsüzdür hep yaşar"

Ünlü manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek, henüz 10 yaşında iken 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetti. Oğlu Pars'a 'ponçiğim' diye seslene ve ona olan özlemini her fırsatta dile getiren Ebru Şallı, sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşım ile yine yürekleri sızlattı. Güzel günlerden kalma kareleri paylaşan Ebru Şallı oğlu Pars ile olan fotoğraflarına "Bazı anlar ölümsüzdür, hep yaşar. İşte o an... ponçiğim" notunu düştü. Sanatçı dostlarının acısını paylaştığı Ebru Şallı'ya çok sayıda yorum geldi. Acılı anne Ebru Şallı'nın oğlu Pars Tan ile eğlendiği anlardan oluşan kareler yürekleri parçaladı.

Ebru Şallı paylaşımı ile yürekleri sızlattı! Ebru Şallı’dan kaybettiği oğlu Pars ile güzel günlerden kareler Bazı anlar ölümsüzdür hep yaşar

Ünlü manken Ebru Şallı'nın oğlu Pars Tan, uzun süre mücadele ettiği lenfomaya yenilerek, henüz 10 yaşında iken 16 Nisan 2020'de hayata veda etmişti.

Ebru Şallı paylaşımı ile yürekleri sızlattı! Ebru Şallı’dan kaybettiği oğlu Pars ile güzel günlerden kareler Bazı anlar ölümsüzdür hep yaşar

Oğlu Pars'a 'ponçiğim' diye seslene ve ona olan özlemini her fırsatta dile getiren Ebru Şallı, sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşım ile yine yürekleri sızlattı.

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Ebru Şallı paylaşımı ile yürekleri sızlattı! Ebru Şallı’dan kaybettiği oğlu Pars ile güzel günlerden kareler Bazı anlar ölümsüzdür hep yaşar

Acılı anne Ebru Şallı'nın oğlu Pars Tan ile eğlendiği anlardan oluşan kareler yürekleri parçaladı.

Ebru Şallı paylaşımı ile yürekleri sızlattı! Ebru Şallı’dan kaybettiği oğlu Pars ile güzel günlerden kareler Bazı anlar ölümsüzdür hep yaşar

Güzel günlerden kalma kareleri paylaşan Ebru Şallı oğlu Pars ile olan fotoğraflarına "Bazı anlar ölümsüzdür, hep yaşar. İşte o an... ponçiğim" notunu düştü.

Ebru Şallı paylaşımı ile yürekleri sızlattı! Ebru Şallı’dan kaybettiği oğlu Pars ile güzel günlerden kareler Bazı anlar ölümsüzdür hep yaşar

Sanatçı dostlarının acısını paylaştığı Ebru Şallı'ya çok sayıda yorum geldi.

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