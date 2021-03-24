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Haberler Galeri Ebru Şallı ve eşi okyanusta aşk tazeledi! Eşi Uğur Akkuş ile denizin keyfini çıkaran Ebru Şallı'dan bikinili pozlar...

ve eşi okyanusta aşk tazeledi! Eşi ile denizin keyfini çıkaran Ebru Şallı'dan bikinili pozlar...

44 yaşındaki eski manken tatil fotoğraflarıyla sosyal medyadan düşman çatlattı. Tatile doymayan Ebru Şallı eşi ile denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bir yandan da takipçilerine paylaşımda bulmayı ihmal etmedi. Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş ile aşk tazeledi. Bikinili halleri ile dikkat çeken Ebru Şallı'ya övgüler yağdı. İşte ...

Giriş Tarihi: 24.03.2021 08:33 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 08:34
Ebru Şallı ve eşi okyanusta aşk tazeledi! Eşi Uğur Akkuş ile denizin keyfini çıkaran Ebru Şallı'dan bikinili pozlar...

44 yaşındaki eski manken tatil fotoğraflarıyla sosyal medyadan düşman çatlattı.

Ebru Şallı ve eşi okyanusta aşk tazeledi! Eşi Uğur Akkuş ile denizin keyfini çıkaran Ebru Şallı'dan bikinili pozlar...

Tatile doymayan eşi ile denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bir yandan da takipçilerine paylaşımda bulmayı ihmal etmedi.

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Ebru Şallı ve eşi okyanusta aşk tazeledi! Eşi Uğur Akkuş ile denizin keyfini çıkaran Ebru Şallı'dan bikinili pozlar...

ve eşi ile aşk tazeledi.

Ebru Şallı ve eşi okyanusta aşk tazeledi! Eşi Uğur Akkuş ile denizin keyfini çıkaran Ebru Şallı'dan bikinili pozlar...

Bikinili halleri ile dikkat çeken 'ya övgüler yağdı. İşte ...

Ebru Şallı ve eşi okyanusta aşk tazeledi! Eşi Uğur Akkuş ile denizin keyfini çıkaran Ebru Şallı'dan bikinili pozlar...
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