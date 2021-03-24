HaberlerGaleriEbru Şallı ve eşi okyanusta aşk tazeledi! Eşi Uğur Akkuş ile denizin keyfini çıkaran Ebru Şallı'dan bikinili pozlar...
Ebru Şallı ve eşi okyanusta aşk tazeledi! Eşi Uğur Akkuş ile denizin keyfini çıkaran Ebru Şallı'dan bikinili pozlar...
44 yaşındaki eski manken Ebru Şallı tatil fotoğraflarıyla sosyal medyadan düşman çatlattı. Tatile doymayan Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bir yandan da takipçilerine paylaşımda bulmayı ihmal etmedi. Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş romantik anları ile aşk tazeledi. Bikinili halleri ile dikkat çeken Ebru Şallı'ya övgüler yağdı. İşte Ebru Şallı'nın tatil pozları...
Giriş Tarihi: 24.03.2021
08:33
Güncelleme Tarihi: 24.03.2021
08:34
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ