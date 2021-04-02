Ebru Şallı'dan 17 yaşındaki oğlu Beren Tan ile paylaşım! Tatil pozlarıyla dikkat çeken Ebru Şallı'nın oğlu Beren Tan ilgi odağı oldu...

10 yaşındaki oğlu Pars'ı lenfoma yüzünden kaybeden Ebru Şallı teselliyi büyük oğlu Beren Tan'da bulmuştu. Şimdilerde eşi Uğur Akkuş ile çıktığı tatillerle gündeme gelen Ebru Şallı paylaşımlarıyla hayatına kaldığı yerden devam etmeye çalıştığını gösteriyor. Daha öncede verdiği bir röportajda gözleri dolarak "Benim kocaman oğlum var gözümün içine bakıyor. Ayakta durmak zorundayım eşim var başka çocuklarımız da var." diyen Ebru Şallı 17 yaşındaki oğlu Beren Tan ile tbt paylaşımı yaptı. Oğlunun bebeklik fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı'nın paylaşımı sonrası yakışıklılığı ile dikkat çeken Ebru Şallı'nın oğlu Beren Tan sosyal medyada ilgi odağı oldu...