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Haberler Galeri Ebru Şallı'dan 17 yaşındaki oğlu Beren Tan ile paylaşım! Tatil pozlarıyla dikkat çeken Ebru Şallı'nın oğlu Beren Tan ilgi odağı oldu...
Giriş Tarihi: 02.04.2021 14:12 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 14:17

'dan 17 yaşındaki oğlu ile paylaşım! Tatil pozlarıyla dikkat çeken Beren Tan ilgi odağı oldu...

10 yaşındaki oğlu 'ı lenfoma yüzünden kaybeden teselliyi büyük oğlu 'da bulmuştu. Şimdilerde eşi ile çıktığı tatillerle gündeme gelen Ebru Şallı paylaşımlarıyla hayatına kaldığı yerden devam etmeye çalıştığını gösteriyor. Daha öncede verdiği bir röportajda gözleri dolarak "Benim kocaman oğlum var gözümün içine bakıyor. Ayakta durmak zorundayım eşim var başka çocuklarımız da var." diyen Ebru Şallı 17 yaşındaki oğlu Beren Tan ile yaptı. Oğlunun bebeklik fotoğrafını paylaşan sonrası yakışıklılığı ile dikkat çeken Beren Tan sosyal medyada ilgi odağı oldu...

Ebru Şallı'dan 17 yaşındaki oğlu Beren Tan ile paylaşım! Tatil pozlarıyla dikkat çeken Ebru Şallı'nın oğlu Beren Tan ilgi odağı oldu...

10 yaşındaki oğlu 'ı lenfoma yüzünden kaybeden teselliyi büyük oğlu 'da bulmuştu.

Ebru Şallı'dan 17 yaşındaki oğlu Beren Tan ile paylaşım! Tatil pozlarıyla dikkat çeken Ebru Şallı'nın oğlu Beren Tan ilgi odağı oldu...

Şimdilerde eşi ile çıktığı tatillerle gündeme gelen paylaşımlarıyla hayatına kaldığı yerden devam etmeye çalıştığını gösteriyor.

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Ebru Şallı'dan 17 yaşındaki oğlu Beren Tan ile paylaşım! Tatil pozlarıyla dikkat çeken Ebru Şallı'nın oğlu Beren Tan ilgi odağı oldu...

Daha öncede verdiği bir röportajda gözleri dolarak "Benim kocaman oğlum var gözümün içine bakıyor. Ayakta durmak zorundayım eşim var başka çocuklarımız da var." diyen 17 yaşındaki oğlu ile yaptı.

Ebru Şallı'dan 17 yaşındaki oğlu Beren Tan ile paylaşım! Tatil pozlarıyla dikkat çeken Ebru Şallı'nın oğlu Beren Tan ilgi odağı oldu...

Oğlunun bebeklik fotoğrafını paylaşan 'nın paylaşımı sonrası yakışıklılığı ile dikkat çeken sosyal medyada ilgi odağı oldu...

Ebru Şallı'dan 17 yaşındaki oğlu Beren Tan ile paylaşım! Tatil pozlarıyla dikkat çeken Ebru Şallı'nın oğlu Beren Tan ilgi odağı oldu...

oğlu 'ı kaybetmenin acısı ile sarsıldığı zamanlar eşi 'un ona çok büyük destek olduğunu dile getirerek "Uğur bana çok destek oldu. Allah bu durumu kimsenin başına vermesin." demişti.

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