Giriş Tarihi: 16.04.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
14:13
Ebru Şallı'dan 4 yıl önce kaybettiği oğlu Pars'ın ölüm yıl dönümünde hüzünlendiren paylaşım! "Sensiz gecen 1 yıl daha Ponçiğim"
3.6 milyon takipçili kişisel hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Ebru Şallı bayramda oğlu Beren ve sevgilisi Laçin Terlemez ile karelerini paylaşmıştı. Ebru Şallı son olarak ise anne ve ablası ile pozlarıyla ilgi odağı olmuştu. Tüm pozitifliğiyle takipçileriyle buluşan Ebru Şallı'nın içi ise evlat hasreti ile yanıp tutuşuyor. 4 yıl önce henüz 9 yaşındayken kansere yenik düşen oğlu Pars'ın acısı ile sarsılan Ebru Şallı, "Ponçiğim" diye sevdiği oğlunu ölüm yıl dönümünde hüzün dolu paylaşımlarla andı. Ebru Şallı'nın oğlu Pars ile paylaştığı kareler yürek sızlattı...