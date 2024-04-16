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Haberler Galeri Ebru Şallı'dan 4 yıl önce kaybettiği oğlu Pars'ın ölüm yıl dönümünde hüzünlendiren paylaşım! "Sensiz gecen 1 yıl daha Ponçiğim"
Giriş Tarihi: 16.04.2024 14:02 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 14:13

Ebru Şallı'dan 4 yıl önce kaybettiği oğlu Pars'ın ölüm yıl dönümünde hüzünlendiren paylaşım! "Sensiz gecen 1 yıl daha Ponçiğim"

3.6 milyon takipçili kişisel hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Ebru Şallı bayramda oğlu Beren ve sevgilisi Laçin Terlemez ile karelerini paylaşmıştı. Ebru Şallı son olarak ise anne ve ablası ile pozlarıyla ilgi odağı olmuştu. Tüm pozitifliğiyle takipçileriyle buluşan Ebru Şallı'nın içi ise evlat hasreti ile yanıp tutuşuyor. 4 yıl önce henüz 9 yaşındayken kansere yenik düşen oğlu Pars'ın acısı ile sarsılan Ebru Şallı, "Ponçiğim" diye sevdiği oğlunu ölüm yıl dönümünde hüzün dolu paylaşımlarla andı. Ebru Şallı'nın oğlu Pars ile paylaştığı kareler yürek sızlattı...

Ebru Şallı’dan 4 yıl önce kaybettiği oğlu Pars’ın ölüm yıl dönümünde hüzünlendiren paylaşım! Sensiz gecen 1 yıl daha Ponçiğim

Ebru Şallı 4 yıl önce bugün evlat acısı ile sarsılmıştı. Küçük yaşta yakalandığı lenfama ile uzun süre mücadele eden minik Pars tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yummuştu. Tüm Türkiye'nin acısını yüreğinde hissettiği Ebru Şallı teselliyi ise oğlu Beren ile bulmuştu.

Ebru Şallı’dan 4 yıl önce kaybettiği oğlu Pars’ın ölüm yıl dönümünde hüzünlendiren paylaşım! Sensiz gecen 1 yıl daha Ponçiğim

Her zaman tüm pozitifliğiyle takipçileriyle buluşan Ebru Şallı'nın içi ise evlat hasreti ile yanıp tutuşuyor.

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Ebru Şallı’dan 4 yıl önce kaybettiği oğlu Pars’ın ölüm yıl dönümünde hüzünlendiren paylaşım! Sensiz gecen 1 yıl daha Ponçiğim

4 yıl önce henüz 9 yaşındayken kansere yenik düşen oğlu Pars'ın acısı ile sarsılan Ebru Şallı, "Ponçiğim" diye sevdiği oğlunu ölüm yıl dönümünde hüzün dolu paylaşımlarla andı.

Ebru Şallı’dan 4 yıl önce kaybettiği oğlu Pars’ın ölüm yıl dönümünde hüzünlendiren paylaşım! Sensiz gecen 1 yıl daha Ponçiğim

Ebru Şallı önce "Sensiz geçen 1 yıl daha... Melek Ponçiğim. Ben hep ama hep seninleyim👼🏻🤍" mesajını yayınladı.

Ebru Şallı’dan 4 yıl önce kaybettiği oğlu Pars’ın ölüm yıl dönümünde hüzünlendiren paylaşım! Sensiz gecen 1 yıl daha Ponçiğim

Ünlü manken ardından da oğluyla sarıldığı görüntüleri "Ömürlük sarılma... Ben hep seninleyim hep" mesajıyla peş peşe paylaştı.

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