Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ebru Şallı'dan eşi Uğur Akkuş'u şoke eden hareket! Ebru Şallı eşinin ofisini bastı!
Giriş Tarihi: 26.10.2021 10:08 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 10:22

Ebru Şallı'dan eşi Uğur Akkuş'u şoke eden hareket! Ebru Şallı eşinin ofisini bastı!

Modelliği bıraktıktan sonra pilates eğitmenliğine başlayan ve bu konuda çok başarılı işlere imza atan Ebru Şallı, hep erkeklere pilates yaptıramadığından şikayet eder! "Erkekler pilatesten kaçıyor" diyen Ebru Şallı, sonunda pilates yaptıracak bir erkek buldu! Ebru Şallı 2019 yılında nikah masasına oturduğu eşi Uğur Akkuş'un adeta ofisini bastı. Son dönemde YouTube kanalına videolar çeken Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'a pilates yaptırdığı anları kameraya aldı. Ebru Şallı kendi deyimiyle "ofisini bastığı" eşi Uğur Akkuş'a odasında, yerde çeşitli pilates hareketleri yaptırdı.

BÜLENT CANKURT
Ebru Şallı’dan eşi Uğur Akkuş’u şoke eden hareket! Ebru Şallı eşinin ofisini bastı!

Modelliği bıraktıktan sonra pilates eğitmenliğine başlayan ve bu konuda çok başarılı işlere imza atan Ebru Şallı, hep erkeklere pilates yaptıramadığından şikayet eder!

Ebru Şallı’dan eşi Uğur Akkuş’u şoke eden hareket! Ebru Şallı eşinin ofisini bastı!

"Erkekler pilatesten kaçıyor" diyen Ebru Şallı, sonunda pilates yaptıracak bir erkek buldu!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ebru Şallı’dan eşi Uğur Akkuş’u şoke eden hareket! Ebru Şallı eşinin ofisini bastı!

Ebru Şallı 2019 yılında nikah masasına oturduğu eşi Uğur Akkuş'un adeta ofisini bastı.

Ebru Şallı’dan eşi Uğur Akkuş’u şoke eden hareket! Ebru Şallı eşinin ofisini bastı!

Son dönemde YouTube kanalına videolar çeken Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'a pilates yaptırdığı anları kameraya aldı.

Ebru Şallı’dan eşi Uğur Akkuş’u şoke eden hareket! Ebru Şallı eşinin ofisini bastı!

Ebru Şallı kendi deyimiyle "ofisini bastığı" eşi Uğur Akkuş'a odasında, yerde çeşitli pilates hareketleri yaptırdı.

SON DAKİKA