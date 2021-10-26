Ebru Şallı’dan eşi Uğur Akkuş’u şoke eden hareket! Ebru Şallı eşinin ofisini bastı!

Modelliği bıraktıktan sonra pilates eğitmenliğine başlayan ve bu konuda çok başarılı işlere imza atan Ebru Şallı, hep erkeklere pilates yaptıramadığından şikayet eder! "Erkekler pilatesten kaçıyor" diyen Ebru Şallı, sonunda pilates yaptıracak bir erkek buldu! Ebru Şallı 2019 yılında nikah masasına oturduğu eşi Uğur Akkuş'un adeta ofisini bastı. Son dönemde YouTube kanalına videolar çeken Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'a pilates yaptırdığı anları kameraya aldı. Ebru Şallı kendi deyimiyle "ofisini bastığı" eşi Uğur Akkuş'a odasında, yerde çeşitli pilates hareketleri yaptırdı.