Giriş Tarihi: 10.04.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
15:39
Ebru Şallı'dan yakışıklı oğlu Beren ve müstakbel gelini Laçin ile yeni poz! Genç aşıklar birbirlerine çok yakıştırılıyor...
Ünlü manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren Tan, şimdilerde yakışıklılığıyla adeta mankenlere taş çıkarıyor. Ebru Şallı, sosyal medyada yaptığı paylaşımla büyük ilgi gördü. Ünlü manken Ebru Şallı'nın 20 yaşındaki oğlu Beren ile paylaştığı fotoğraflar sosyal medyaya damga vurdu. Kocaman delikanlı olan oğlu Beren Tan'ın sevgilisi Laçin Terlemez'in doğum gününde bir araya gelen anne-oğul pozlarını ardı ardına paylaştı. Müstakbel gelini ve oğlu ile karesini de paylaşmayı ihmal etmeyen Ebru Şallı'ya beğeni yağdı. İşte Ebru Şallı'nın oğlu Beren ve müstakbel gelini Laçin'in aşk pozları...