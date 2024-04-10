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Haberler Galeri Ebru Şallı'dan yakışıklı oğlu Beren ve müstakbel gelini Laçin ile yeni poz! Genç aşıklar birbirlerine çok yakıştırılıyor...
Giriş Tarihi: 10.04.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 15:39

Ebru Şallı'dan yakışıklı oğlu Beren ve müstakbel gelini Laçin ile yeni poz! Genç aşıklar birbirlerine çok yakıştırılıyor...

Ünlü manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren Tan, şimdilerde yakışıklılığıyla adeta mankenlere taş çıkarıyor. Ebru Şallı, sosyal medyada yaptığı paylaşımla büyük ilgi gördü. Ünlü manken Ebru Şallı'nın 20 yaşındaki oğlu Beren ile paylaştığı fotoğraflar sosyal medyaya damga vurdu. Kocaman delikanlı olan oğlu Beren Tan'ın sevgilisi Laçin Terlemez'in doğum gününde bir araya gelen anne-oğul pozlarını ardı ardına paylaştı. Müstakbel gelini ve oğlu ile karesini de paylaşmayı ihmal etmeyen Ebru Şallı'ya beğeni yağdı. İşte Ebru Şallı'nın oğlu Beren ve müstakbel gelini Laçin'in aşk pozları...

Ebru Şallı’dan yakışıklı oğlu Beren ve müstakbel gelini Laçin ile yeni poz! Genç aşıklar birbirlerine çok yakıştırılıyor...

Deneyimli manken Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren Tan'ın son hali sosyal medyaya damga vurdu.

Ebru Şallı’dan yakışıklı oğlu Beren ve müstakbel gelini Laçin ile yeni poz! Genç aşıklar birbirlerine çok yakıştırılıyor...

Ebru Şallı geçtiğimiz ay oğlu Beren'in yeni yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile kutlamıştı.

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Ebru Şallı’dan yakışıklı oğlu Beren ve müstakbel gelini Laçin ile yeni poz! Genç aşıklar birbirlerine çok yakıştırılıyor...

İLGİ ÇEKTİ

Ünlü mankenin son olarak yaptığı anne-oğul paylaşımları kısa sürede sosyal medyayı salladı.

Ebru Şallı’dan yakışıklı oğlu Beren ve müstakbel gelini Laçin ile yeni poz! Genç aşıklar birbirlerine çok yakıştırılıyor...

Ebru Şallı'nın oğlu Beren Tan, şimdilerde yakışıklılığıyla adeta mankenlere taş çıkarıyor.

Ebru Şallı’dan yakışıklı oğlu Beren ve müstakbel gelini Laçin ile yeni poz! Genç aşıklar birbirlerine çok yakıştırılıyor...

YAKIŞIKLILIĞINA YORUM YAĞDI!

Mankenin "Berom" diye seslendiği oğlu, yakışıklılığıyla sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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