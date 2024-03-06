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Haberler Galeri Ebru Şallı’nın 20 yaşında basan oğlu Beren yakışıklılığıyla mankenlere taş çıkardı! Pars'ın ölümünün ardından onda teselli bulmuştu...
Giriş Tarihi: 06.03.2024 10:42 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 10:55

Ebru Şallı’nın 20 yaşında basan oğlu Beren yakışıklılığıyla mankenlere taş çıkardı! Pars'ın ölümünün ardından onda teselli bulmuştu...

Ünlü manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren Tan, şimdilerde yakışıklılığıyla adeta mankenlere taş çıkarıyor. Ebru Şallı, sosyal medyada yaptığı paylaşımla büyük ilgi gördü. Ünlü manken Ebru Şallı'nın 20 yaşına basan oğlu Beren ile paylaştığı fotoğraflar sosyal medyaya damga vurdu. Kocaman delikanlı olan oğlu Beren Tan'ın doğum gününü kutlarken nostaljik karelere de yer veren Ebru Şallı'ya tebrik ve beğeni yağdı. İşte Ebru Şallı'nın oğlu Beren Tan'ın son hali...

Ebru Şallı’nın 20 yaşında basan oğlu Beren yakışıklılığıyla mankenlere taş çıkardı! Pars’ın ölümünün ardından onda teselli bulmuştu...

Deneyimli manken Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren Tan'ın son hali sosyal medyaya damga vurdu.

Ebru Şallı’nın 20 yaşında basan oğlu Beren yakışıklılığıyla mankenlere taş çıkardı! Pars’ın ölümünün ardından onda teselli bulmuştu...

Ebru Şallı oğlu Beren'in yeni yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile kutladı.

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Ebru Şallı’nın 20 yaşında basan oğlu Beren yakışıklılığıyla mankenlere taş çıkardı! Pars’ın ölümünün ardından onda teselli bulmuştu...

İLGİ ÇEKTİ

Ünlü mankenin anne-oğul paylaşımları kısa sürede sosyal medyayı salladı.

Ebru Şallı’nın 20 yaşında basan oğlu Beren yakışıklılığıyla mankenlere taş çıkardı! Pars’ın ölümünün ardından onda teselli bulmuştu...

Ebru Şallı'nın oğlu Beren Tan, şimdilerde yakışıklılığıyla adeta mankenlere taş çıkarıyor.

Ebru Şallı’nın 20 yaşında basan oğlu Beren yakışıklılığıyla mankenlere taş çıkardı! Pars’ın ölümünün ardından onda teselli bulmuştu...

YAKIŞIKLILIĞINA YORUM YAĞDI!

Mankenin "Berom" diye seslendiği oğlu, yakışıklılığıyla sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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