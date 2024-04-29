Giriş Tarihi: 29.04.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
10:58
Ebru Şallı’nın 20 yaşındaki oğlu Beren yakışıklı bir delikanlı oldu! Pars'ın ölümünün ardından onda teselli bulmuştu...
Ünlü manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren Tan, şimdilerde yakışıklılığıyla adeta mankenlere taş çıkarıyor. Ebru Şallı, sosyal medyada yaptığı paylaşımla büyük ilgi gördü. Ünlü manken Ebru Şallı'nın 20 yaşına basan oğlu Beren ile paylaştığı fotoğraflar sosyal medyaya damga vurmuştu. Kocaman delikanlı olan oğlu Beren Tan'ın doğum gününü kutlarken nostaljik karelere de yer veren Ebru Şallı'ya tebrik ve beğeni yağmıştı. Son olarak ise "Minnettar" notuyla paylaşım yapan Ebru Şallı ve oğlu Beren ilgi odağı oldu. İşte Ebru Şallı'nın oğlu Beren Tan'ın son hali...