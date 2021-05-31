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Haberler Galeri Ebru Şallı'nın göğüs dekolteli ayna pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu! Ebru Şallı düzgün fiziğiyle hayranlarını büyüledi...
Giriş Tarihi: 31.05.2021 14:57 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 15:03

'nın göğüs dekolteli ayna pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu! düzgün fiziğiyle hayranlarını büyüledi...

Eski manken , iş insanı ile olaylı birlikteliğini Eylül 2019'da nikah masasına taşımıştı. Uğur Akkuş ile şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren , geçen yıl ise oğlu 'ı kaybetmenin acısını yaşamıştı. Kötü günleri geride bırakan ünlü isim, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Pilates eğitmenliği yapan Şallı, düzgün fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak ayna pozlarını paylaşan Ebru Şallı, göğüs dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı. Şallı'nın takipçileri paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu!

Ebru Şallı'nın göğüs dekolteli ayna pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu! Ebru Şallı düzgün fiziğiyle hayranlarını büyüledi...

Ünlü manken ve pilates eğitmeni , sosyal medyada da adından söz ettiriyor. Instagram'da tam 2.3 milyon takipçisi olan ünlü isim, fit fiziğini gözler önüne serdiği fotoğraflarla büyük beğeni topluyor.

Ebru Şallı'nın göğüs dekolteli ayna pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu! Ebru Şallı düzgün fiziğiyle hayranlarını büyüledi...

Bir dönem, çıkardığı pilates eğitim videoları ve sunduğu programlar sayesinde spor ve zayıflama denince akla gelen ilk isim oluyordu.

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Ebru Şallı'nın göğüs dekolteli ayna pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu! Ebru Şallı düzgün fiziğiyle hayranlarını büyüledi...

Sonrasında, biten evliliği ve yaşadığı sansasyonel aşklarla gündemden düşmedi. Neyse ki, inişli çıkışlı aşk hayatında da mutluluğu yakalamayı başardı.

Ebru Şallı'nın göğüs dekolteli ayna pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu! Ebru Şallı düzgün fiziğiyle hayranlarını büyüledi...

İş insanı 'la yaşadığı skandallarla dolu aşk, 2019'da nikah masasına taşındı.

Ebru Şallı'nın göğüs dekolteli ayna pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu! Ebru Şallı düzgün fiziğiyle hayranlarını büyüledi...

Mutlu aşıklar, geçtiğimiz haftalarda yaptıkları "evlilik sözleşmesi" ve "Ebru'nun yüzüne bile bakmadım." açıklamalarıyla yine çok konuşuldu.

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