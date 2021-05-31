Giriş Tarihi: 31.05.2021 14:57Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 15:03
Ebru Şallı'nın göğüs dekolteli ayna pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu! Ebru Şallı düzgün fiziğiyle hayranlarını büyüledi...
Eski manken Ebru Şallı, iş insanı Uğur Akkuş ile olaylı birlikteliğini Eylül 2019'da nikah masasına taşımıştı. Uğur Akkuş ile şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren Ebru Şallı, geçen yıl ise oğlu Pars'ı kaybetmenin acısını yaşamıştı. Kötü günleri geride bırakan ünlü isim, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Pilates eğitmenliği yapan Şallı, düzgün fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak ayna pozlarını paylaşan Ebru Şallı, göğüs dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı. Şallı'nın takipçileri paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu!