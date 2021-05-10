Ebru Şallı'nın oğlu Pars olmadan ikinci Anneler Günü! Acılı anne Ebru Şallı'dan hüzünlendiren paylaşım...

Ünlü manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek, henüz 9 yaşında iken 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetmişti. Oğlu Pars olmadan ikinci Anneler Günü'nü geçiren Ebru Şallı yaptığı hüzünlü Anneler Günü paylaşımı ile oğlu Pars'ı andı. Acılı anne Ebru Şallı "Hep senin annenim sonsuza kadar meleğim" notunu düştüğü paylaşımı ile yürekleri sızlattı. İşte oğlu Pars'a 'ponçiğim' diye seslen ve ona olan özlemini her fırsatta dile getiren Ebru Şallı'nın Anneler Günü paylaşımı...