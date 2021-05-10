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Haberler Galeri Ebru Şallı'nın oğlu Pars olmadan ikinci Anneler Günü! Acılı anne Ebru Şallı'dan hüzünlendiren paylaşım...
Giriş Tarihi: 10.05.2021 09:31 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 09:41

'nın oğlu Pars olmadan ikinci ! Acılı anne Ebru Şallı'dan hüzünlendiren paylaşım...

Ünlü manken 'nın ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu , 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek, henüz 9 yaşında iken 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetmişti. Oğlu Pars olmadan ikinci 'nü geçiren Ebru Şallı yaptığı hüzünlü ile oğlu Pars'ı andı. Acılı anne Ebru Şallı "Hep senin annenim sonsuza kadar meleğim" notunu düştüğü paylaşımı ile yürekleri sızlattı. İşte oğlu Pars'a 'ponçiğim' diye seslen ve ona olan özlemini her fırsatta dile getiren Ebru Şallı'nın Anneler Günü paylaşımı...

Ebru Şallı'nın oğlu Pars olmadan ikinci Anneler Günü! Acılı anne Ebru Şallı'dan hüzünlendiren paylaşım...

Ünlü manken 'nın ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu , 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek, henüz 9 yaşında iken 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetmişti.

Ebru Şallı'nın oğlu Pars olmadan ikinci Anneler Günü! Acılı anne Ebru Şallı'dan hüzünlendiren paylaşım...

Oğlu Pars olmadan ikinci 'nü geçiren yaptığı hüzünlü ile oğlu Pars'ı andı.

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Ebru Şallı'nın oğlu Pars olmadan ikinci Anneler Günü! Acılı anne Ebru Şallı'dan hüzünlendiren paylaşım...

İşte oğlu Pars'a 'ponçiğim' diye seslen ve ona olan özlemini her fırsatta dile getiren 'nın paylaşımı...

Ebru Şallı'nın oğlu Pars olmadan ikinci Anneler Günü! Acılı anne Ebru Şallı'dan hüzünlendiren paylaşım...

Acılı anne "Hep senin annenim sonsuza kadar meleğim" notunu düştüğü paylaşımı ile yürekleri sızlattı.

Ebru Şallı'nın oğlu Pars olmadan ikinci Anneler Günü! Acılı anne Ebru Şallı'dan hüzünlendiren paylaşım...

'nın eski eşi 'dan dünyaya gelen Beren adında bir oğlu daha var.

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