Ebru Şancı’nın Seda Sayan yorumu olay oldu! Ebru Şancı: Turşuyla evleneceğine…

Yedinci kez evlenen ünlü şarkıcı Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük müzisyen sevgilisi Çağlar Ökten'le geçtiğimiz haftalarda evlendi. Sessiz sedasız evlenen Seda Sayan ve Çağlar Ökten, balayı için Paris'i tercih etti. Magazin gündeminden düşmeyen evlilik sonrası bugün canlı yayına katılan Ebru Şancı, flaş bir açıklamada bulundu. Ebru Şancı, Seda Sayan'a destek vermek isterken yaptığı açıklamayla gündeme düştü. Şancı, "Seda Sayan'ın yanına 60 yaşında yaşlı, turşu bir adam yakışmaz" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar!