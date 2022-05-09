Ebru Şancı’nın Seda Sayan yorumu olay oldu! Ebru Şancı: Turşuyla evleneceğine…

"TURŞU İLE EVLENECEĞİNE…"

Şancı, ünlü şarkıcının evlenmesini destekleyerek, "Çocuk tam Anadolu çocuğu. Seda Sayan bence en doğrusunu yapıyor. Dünyaya bir kere geliyorsun. Kadın oğlunu büyütmüş, evlilik yaşına getirmiş, mal varlığını yapmış, halk olarak da seviliyor. Kendi parasını da kazanan biri. Gidip bir turşu ile evleneceğine kendisini mutlu edecek birisiyle evleniyor. Bunun neyi yanlış. Turşudan kastım da yaşlı. Ben Seda Sayan'ın yanına yaşlı birini yakıştırmıyorum. Kadının ruhu genç. Kadın kiminle mutluysa onunla evleniyor. Mis gibi nikahını da kıyıyor. Allah bir ömür mutlu etsin" ifadeleri kullandı.