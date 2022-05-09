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Haberler Galeri Ebru Şancı’nın Seda Sayan yorumu olay oldu! Ebru Şancı: Turşuyla evleneceğine…
Giriş Tarihi: 09.05.2022 18:35 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 18:35

Ebru Şancı’nın Seda Sayan yorumu olay oldu! Ebru Şancı: Turşuyla evleneceğine…

Yedinci kez evlenen ünlü şarkıcı Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük müzisyen sevgilisi Çağlar Ökten'le geçtiğimiz haftalarda evlendi. Sessiz sedasız evlenen Seda Sayan ve Çağlar Ökten, balayı için Paris'i tercih etti. Magazin gündeminden düşmeyen evlilik sonrası bugün canlı yayına katılan Ebru Şancı, flaş bir açıklamada bulundu. Ebru Şancı, Seda Sayan'a destek vermek isterken yaptığı açıklamayla gündeme düştü. Şancı, "Seda Sayan'ın yanına 60 yaşında yaşlı, turşu bir adam yakışmaz" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar!

Ebru Şancı’nın Seda Sayan yorumu olay oldu! Ebru Şancı: Turşuyla evleneceğine…

Geçtiğimiz hafta Seda Sayan, bir süredir birlikte olduğu kendisinden 25 yaş küçük müzisyen sevgilisi ile dünyaevine girdi.

Ebru Şancı’nın Seda Sayan yorumu olay oldu! Ebru Şancı: Turşuyla evleneceğine…

Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in bu evliliği magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Ebru Şancı’nın Seda Sayan yorumu olay oldu! Ebru Şancı: Turşuyla evleneceğine…

Ünlü çiftin arasındaki yaş farkı günlerdir konuşuluyor. Bu konuya ilişkin bomba bir yorum eski manken Ebru Şancı'dan geldi.

Ebru Şancı’nın Seda Sayan yorumu olay oldu! Ebru Şancı: Turşuyla evleneceğine…

FLAŞ AÇIKLAMA!

Bugün 2. Sayfa programına konuk olan Ebru Şancı, ünlü şarkıcı Seda Sayan'a destek vermek isterken flaş bir açıklamada bulundu.

Ebru Şancı’nın Seda Sayan yorumu olay oldu! Ebru Şancı: Turşuyla evleneceğine…

"TURŞU İLE EVLENECEĞİNE…"

Şancı, ünlü şarkıcının evlenmesini destekleyerek, "Çocuk tam Anadolu çocuğu. Seda Sayan bence en doğrusunu yapıyor. Dünyaya bir kere geliyorsun. Kadın oğlunu büyütmüş, evlilik yaşına getirmiş, mal varlığını yapmış, halk olarak da seviliyor. Kendi parasını da kazanan biri. Gidip bir turşu ile evleneceğine kendisini mutlu edecek birisiyle evleniyor. Bunun neyi yanlış. Turşudan kastım da yaşlı. Ben Seda Sayan'ın yanına yaşlı birini yakıştırmıyorum. Kadının ruhu genç. Kadın kiminle mutluysa onunla evleniyor. Mis gibi nikahını da kıyıyor. Allah bir ömür mutlu etsin" ifadeleri kullandı.

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