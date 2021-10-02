Ebru Yaşar estetiğin dibine vurdu! Şarkıcı Ebru Yaşar’ın son hali sosyal medyayı salladı!

Ebru Yaşar sosyal medya hesabından paylaştığı yeni pozlarla hayranlarını şoke etti. Değişimi ile dikkat çeken Ebru Yaşar'ın son hali konuşulurken geçtiğimiz aylarda katıldığı İbo Show'daki estetiksiz halleri yeniden gündeme geldi. 15 yıldır küs olduğu İbrahim Tatlıses ile buzları eriten Ebru Yaşar geçtiğimiz aylarda İbo Show'a konuk olmuş "Estetiğin dibine vurmuş" yorumları yapılmıştı. Nostalji köşesinde Ebru Yaşar'ın kariyerinin ilk yıllarındaki halini görenler bambaşka biri haline gelen Ebru Yaşar'ın son haline oldukça şaşırmıştı. Ebru Yaşar estetiksiz hali ile sık sık gündeme gelmesi hakkında, "Değişmeyip yerimde saysaydım o zaman yüzüme bakılmazdı. Değiştiğim için mutluyum" demişti. İşte şarkıcı Ebru Yaşar'ın son hali...