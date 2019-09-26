Ece Erken hakkındaki gerçeği duyan şaşıp kaldı! Ünlü sunucu Ece Erken aslında…

Ünlü sunucu Ece Erken magazin gündeminin nabzını tutmaya devam ediyor. Güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyan Ece Erken hakkındaki gerçeği duyan ise şaşıp kalıyor. Söylemezsem Olmaz programının güzel sunucusuna Bircan Bali eşlik ediyor. Magazin gündeminin en çok sevilen sunucusu Ece Erken Çorlu'da doğmuştur. Aslen Samsun'ludur. Babası subay olduğundan tayinlerden dolayı Ağrı, Ankara, Kıbrıs gibi çeşitli yerlerde yaşadı. Liseyi İstanbul Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesinde bitirdi. Ece Erken önceki gün alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Günlük hayatında sadeliğe önem veren Erken, fotoğrafları çekildikten sonra "Biliyorum, yine kötü çıktım ama canınız sağ olsun" diyerek gelen aracına binip alışveriş merkezinden ayrıldı. Ünlü isimlerin yaşlarını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte Ece Erken başta olmak üzere ünlülerin yaşları...