Ece Erken hakkındaki gerçeği duyan şaşıp kaldı! Ünlü sunucu Ece Erken aslında…

Hem sunucu hem oyuncu olan Ece Erken hakkındaki gerçeği duyan şaşıp kalıyor. Ece Erken bilinmeyenleri ile sevenlerini şaşırtmaya devam ediyor. Bir magazin programı sunan Ece Erken'e yakın arkadaşı Bircan Bali eşlik ediyor. Birlik magazinin nabzını tutan ikili en güncel haberlerle karşımıza çıkıyor. Önceki gün objektiflere takılan Erken, fotoğraflarının çekildiğini görünce gayet samimi bir dille "Biliyorum, yine kötü çıktım ama canınız sağ olsun" diyerek gelen aracına binip alışveriş merkezinden ayrılmıştı. Eymen adında bir oğlu bulunan Ece Erken'in yaşını duyunca hayrete düşeceksiniz. İşte Ece Erken başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları