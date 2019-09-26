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  • Ece Erken hakkındaki gerçeği duyan şaşıp kaldı! Ünlü sunucu Ece Erken aslında…

hakkındaki gerçeği duyan şaşıp kaldı! Ünlü sunucu Ece Erken aslında…

Ünlü sunucu gündeminin nabzını tutmaya devam ediyor. Güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyan Ece Erken hakkındaki gerçeği duyan ise şaşıp kalıyor. Söylemezsem Olmaz programının güzel sunucusuna Bircan Bali eşlik ediyor. Magazin gündeminin en çok sevilen sunucusu Ece Erken Çorlu'da doğmuştur. Aslen Samsun'ludur. Babası subay olduğundan tayinlerden dolayı Ağrı, Ankara, Kıbrıs gibi çeşitli yerlerde yaşadı. Liseyi İstanbul Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesinde bitirdi. Ece Erken önceki gün alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Günlük hayatında sadeliğe önem veren Erken, fotoğrafları çekildikten sonra "Biliyorum, yine kötü çıktım ama canınız sağ olsun" diyerek gelen aracına binip alışveriş merkezinden ayrıldı. Ünlü isimlerin yaşlarını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte Ece Erken başta olmak üzere ...

Giriş Tarihi: 26.09.2019 11:07 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 11:52
Ece Erken hakkındaki gerçeği duyan şaşıp kaldı! Ünlü sunucu Ece Erken aslında…

Hem sunucu hem oyuncu olan hakkındaki gerçeği duyan şaşıp kalıyor. Ece Erken bilinmeyenleri ile sevenlerini şaşırtmaya devam ediyor. Bir programı sunan Ece Erken'e yakın arkadaşı Bircan Bali eşlik ediyor. Birlik magazinin nabzını tutan ikili en güncel haberlerle karşımıza çıkıyor. Önceki gün objektiflere takılan Erken, fotoğraflarının çekildiğini görünce gayet samimi bir dille "Biliyorum, yine kötü çıktım ama canınız sağ olsun" diyerek gelen aracına binip alışveriş merkezinden ayrılmıştı. Eymen adında bir oğlu bulunan Ece Erken'in yaşını duyunca hayrete düşeceksiniz. İşte Ece Erken başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları

Ece Erken hakkındaki gerçeği duyan şaşıp kaldı! Ünlü sunucu Ece Erken aslında…

MÜGE ANLI

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Ece Erken hakkındaki gerçeği duyan şaşıp kaldı! Ünlü sunucu Ece Erken aslında…

MÜGE ANLI
19 Aralık 1973

Ece Erken hakkındaki gerçeği duyan şaşıp kaldı! Ünlü sunucu Ece Erken aslında…

BANU ALKAN

Ece Erken hakkındaki gerçeği duyan şaşıp kaldı! Ünlü sunucu Ece Erken aslında…

BANU ALKAN

1 Nisan 1958

Ece Erken hakkındaki gerçeği duyan şaşıp kaldı! Ünlü sunucu Ece Erken aslında…

EMİNE ÜN

Ece Erken hakkındaki gerçeği duyan şaşıp kaldı! Ünlü sunucu Ece Erken aslında…
EMİNE ÜN
24 Eylül 1977
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