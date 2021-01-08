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Haberler Galeri Ece Erken sevgilisinden ayrıldı imaj yeniledi! Saçlarını koyu renk yapan Ece Erken bambaşka biri gibi oldu...

sevgilisinden ayrıldı ! Saçlarını koyu renk yapan Ece Erken bambaşka biri gibi oldu...

'in evli ve iki çocuk babası avukat 'yla ilişki yaşadığı haberi uzun süre gündemden düşmemiş, Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşinden haziran ayında boşanmıştı. Yaz boyu birlikte tatil yapan Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu aşkı kısa sürdü. Ece Erken geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ayrılığı duyurdu. Ece Erken ayrılık sonrası . Sarışın görmeye alıştığımız Ece Erken koyu renge boyadığı saçlarıyla adeta bambaşka biri oldu. İşrte ...

Giriş Tarihi: 08.01.2021 13:29 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 13:51
Ece Erken sevgilisinden ayrıldı imaj yeniledi! Saçlarını koyu renk yapan Ece Erken bambaşka biri gibi oldu...

'in evli ve iki çocuk babası avukat 'yla ilişki yaşadığı haberi uzun süre gündemden düşmemiş, Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşinden haziran ayında boşanmıştı.

Ece Erken sevgilisinden ayrıldı imaj yeniledi! Saçlarını koyu renk yapan Ece Erken bambaşka biri gibi oldu...

Yaz boyu birlikte tatil yapan ile aşkı kısa sürdü.

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Ece Erken sevgilisinden ayrıldı imaj yeniledi! Saçlarını koyu renk yapan Ece Erken bambaşka biri gibi oldu...

geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ayrılığı duyurdu.

Ece Erken sevgilisinden ayrıldı imaj yeniledi! Saçlarını koyu renk yapan Ece Erken bambaşka biri gibi oldu...

'in ayrılık paylaşımı ise akıllara Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'i akıllara getirmişti...

Ece Erken sevgilisinden ayrıldı imaj yeniledi! Saçlarını koyu renk yapan Ece Erken bambaşka biri gibi oldu...

paylaşımında "Benim de hayatımda kimse yoktur" yazdı.

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