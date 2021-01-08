Ece Erken sevgilisinden ayrıldı imaj yeniledi! Saçlarını koyu renk yapan Ece Erken bambaşka biri gibi oldu...

Ece Erken'in evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla ilişki yaşadığı haberi uzun süre gündemden düşmemiş, Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşinden haziran ayında boşanmıştı. Yaz boyu birlikte tatil yapan Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu aşkı kısa sürdü. Ece Erken geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ayrılığı duyurdu. Ece Erken ayrılık sonrası imaj tazeledi. Sarışın görmeye alıştığımız Ece Erken koyu renge boyadığı saçlarıyla adeta bambaşka biri oldu. İşrte Ece Erken'in yeni imajı...