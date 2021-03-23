Ece Erken’in oğlu Eymen’in sevimli hallerine beğeni yağmuru! Biz seninle muhteşem bir takımız

Ünlü sunucu Ece Erken oğlu Eymen ve annesi Nurhan Serpici ile Dubai'ye gitti. Erken, Dubai tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından ardı ardına paylaştı. Ece Erken'in oğlu Eymen sevimli halleriyle ilgi odağı oldu. Ünlü sunucunun tatlı oğluyla yaptığı paylaşımlar takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmura tutuldu. Erken'e takipçileri, "Ne güzelsiniz", İyi tatiller, keyfini çıkarın", "Fizik muhteşem" yorumları geldi. Ece Erken'in oğlu Eymen'le yaptığı duygusal paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Ece Erken ve oğlu Eymen'in herkesin içini ısıtan bir birinden güzel paylaşımları.