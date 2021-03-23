Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ece Erken’in oğlu Eymen’in sevimli hallerine beğeni yağmuru! Biz seninle muhteşem bir takımız

’in oğlu ’in sevimli hallerine ! Biz seninle muhteşem bir takımız

Ünlü sunucu oğlu ve annesi ile 'ye gitti. Erken, Dubai tatilinden fotoğraflarını hesabından ardı ardına paylaştı. Ece Erken'in oğlu Eymen sevimli halleriyle oldu. Ünlü sunucunun tatlı oğluyla yaptığı paylaşımlar takipçileri tarafından ve beğeni yağmura tutuldu. Erken'e takipçileri, "Ne güzelsiniz", İyi tatiller, keyfini çıkarın", "Fizik muhteşem" yorumları geldi. Ece Erken'in oğlu Eymen'le yaptığı duygusal ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Ece Erken ve oğlu Eymen'in herkesin içini ısıtan bir birinden güzel paylaşımları.

Giriş Tarihi: 23.03.2021 12:28 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 12:51
Ece Erken’in oğlu Eymen’in sevimli hallerine beğeni yağmuru! Biz seninle muhteşem bir takımız

Ünlü sunucu ile oğlu 'in tatili sosyal medyada gündem oldu. Ece Erken, birlikte çektirdikleri pozun altına "Anneannemizin gözünden" notunu düştü.

Ece Erken’in oğlu Eymen’in sevimli hallerine beğeni yağmuru! Biz seninle muhteşem bir takımız

Erken'e takipçileri, "Ne güzelsiniz", İyi tatiller, keyfini çıkarın", "Fizik muhteşem" yorumları geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ece Erken’in oğlu Eymen’in sevimli hallerine beğeni yağmuru! Biz seninle muhteşem bir takımız

'in oğlu 'le yaptığı duygusal ise dikkatlerden kaçmadı. 'Biz belki seninle arkadaki tatlış aile gibi olamadık ama sana söz veriyorum Allah'ın izniyle birbirimize yeteceğiz canım oğlum, her şeyin, sevginin en güzelini sana yaşatmak için elimden geleni yapacağım. Unutma biz senle muhteşem bir takımız.'

Ece Erken’in oğlu Eymen’in sevimli hallerine beğeni yağmuru! Biz seninle muhteşem bir takımız

'in oğlu sevimli halleriyle oldu.

Ece Erken’in oğlu Eymen’in sevimli hallerine beğeni yağmuru! Biz seninle muhteşem bir takımız

Ünlü sunucunun tatlı oğluyla yaptığı paylaşımlar takipçileri tarafından ve beğeni yağmura tutuldu.

SON DAKİKA