Ece Seçkin ve Rozz Kalliope güçlerini birleştirdi!

- İyi anlaştınız mı?

- İki kadının düeti benim uzun zamandır yapmak istediğim bir iş birliğiydi. Ve bu Rozz'la gerçekleşti. Sinerjimiz tuttu. Gülşah yani Rozz, Denizli'de yaşıyor. İstanbul'a geldiğinde kısa sürede sanki 20 yıllık arkadaş gibi olduk. Birbirimize "Bro" diyoruz.

BAŞKANDAN ONAYI ALDIM



- Artık kadın rapçilerin isimlerini daha sık duymaya başladık. Kadın rapçiler çoğalması müzik sektörünü nasıl etkiler?



- Keşke çoğalsalar, seslerini duyurup erkekler kadar popüler olsalar ve konserler verseler... Bu şarkının klibinde Rozz'la benim hallerimize baktığınızda ciddi bir girl power (kadın gücü) durumu söz konusu. Son bir buçuk yıldır müzik listelerine baktığınızda hep erkek rap egemenliğini görüyordunuz. Şu an baktığımda ilk 50 listesine beşinci sıradan iki kadın olarak girmişiz. Bu acayip de havalı bir durum. Çok da iyi hissettiriyor. Ayben de çok beğendiğini belirterek şarkımızı paylaştı. Bu benim için önemli çünkü ilk defa denediğim bir tarz ve başkandan (Ayben) onayı almak, sınavı geçmekti benim için.