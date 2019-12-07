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  • Ece Seçkin ve Rozz Kalliope güçlerini birleştirdi!

ve güçlerini birleştirdi!

Pop müziğin başarılı ismi 'in yetenekli rapçi ile işbirliğinden doğan Benjamins 3, müzik listelerindeki erkek rapçi egemenliğini yıktı. Şarkıda "Artık Ece oyunda" sözleri geçse de Seçkin temkinli: "Bu parça benim için sadece 'Bir arkadaşa bakıp çıkma' projesiydi. Devamı gelir ya da gelmez..."

MELTEM FIRATLI Magazin
Giriş Tarihi: 07.12.2019 15:10 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019 15:13
Ece Seçkin ve Rozz Kalliope güçlerini birleştirdi!

Her şey geçen haftalarda 'in arabada bir rap şarkısına eşlik ederken çektiği videoyu sosyal medyada paylaşmasıyla başladı. Viral bir şekilde yayılan videonun gördüğü ilginin ardından iki yetenekli isim stüdyoya girip şarkının yeni versiyonu Benjamins 3'ü kaydetti. Şarkı kısa sürede müzik listelerine üst sıralardan girdi. İki yetenekli kadının güçlerini birleştirmesiyle ortaya çıkan projenin ayrıntılarını konuşmak için Ece Seçkin'le bir araya geldik.

Ece Seçkin ve Rozz Kalliope güçlerini birleştirdi!

- Dünya müzik piyasasını takip eden bir şarkıcısınız. Rozz Kalliope ile yaptığınız işbirliği de bu vizyonun bir parçası mı?
- Evet, dünyayı takip ediyorum çünkü müziği çok seviyorum. Zaten popçu olmak, adı üstünde popüler olanı takip etmek demek. Bu parçayı söylememde dünyayı, trendleri takip etmenin etkisi elbette büyük ama daha da önemlisi kendini o kalıba sokabilmek, ona ayak uydurabilmek. Kalıcılığın yolu da bundan geçiyor.

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Ece Seçkin ve Rozz Kalliope güçlerini birleştirdi!

- Rap sevdiğiniz bir müzik türü mü?
- Rap, trap, afro trap dünyada çok önceden patlamıştı. Bizde son iki yıldır trend. Ama ben Türkiye'de patlamadan önce de rap dinliyor, rapçi arkadaşlarımı destekliyordum. Hatta Anıl Piyancı yıllar önce çıkardığı bir parçada "Benim rap'im 'in de hoşuna gidiyor" diyerek bana gönderme yapmıştı. O dönem bu sözleri sprey boyalarla duvarlara yazıyorlardı.

- Hangi rapçileri takip ediyorsunuz?
- Yıllardır rap yapan, işin kralları var. En başta da Ceza... Ortaokuldayken albümünü alıp parçaların sözlerini baştan sona ezberlediğimi hatırlıyorum.

Ece Seçkin ve Rozz Kalliope güçlerini birleştirdi!

- Rozz Kalliope'nin parçasını arabada çektiğiniz kısa video ile paylaştığınızda düet yapma fikri aklınızda var mıydı?
- Şarkıya ilk kez arabadayken tesadüfen bir radyoda denk geldim. Yanımda nişanlım Çağrı vardı. Ona "Hemen Shazam'ı aç, bu şarkıyı bulmam lazım" dedim. Ondan sonra şarkı hayatıma girdi ve dinlemeye başladım. Bir süre sonra da Rozz'u aradım ve ardından kayda girdik.

- Rozz'u bizzat kendiniz mi aradınız?
- Evet, telefonla aradım. "Ben " dediğimde şoka girdi. Bu arada Rozz inanılmaz yetenekli bir müzisyen. Şarkının hem sözünü hem müziğini hem de altyapısını kendisi evde yapmış. YouTube'ta başka şarkıları da var. Bilmeyenler mutlaka dinlesinler. Aynı zamanda çok da tatlı. Bütün Türkiye'nin onu tanıması ve el üstünde tutması gerektiğine inanıyorum.

Ece Seçkin ve Rozz Kalliope güçlerini birleştirdi!

- İyi anlaştınız mı?
- İki kadının düeti benim uzun zamandır yapmak istediğim bir iş birliğiydi. Ve bu Rozz'la gerçekleşti. Sinerjimiz tuttu. Gülşah yani Rozz, Denizli'de yaşıyor. İstanbul'a geldiğinde kısa sürede sanki 20 yıllık arkadaş gibi olduk. Birbirimize "Bro" diyoruz.

BAŞKANDAN ONAYI ALDIM

- Artık kadın rapçilerin isimlerini daha sık duymaya başladık. Kadın rapçiler çoğalması müzik sektörünü nasıl etkiler?

- Keşke çoğalsalar, seslerini duyurup erkekler kadar popüler olsalar ve konserler verseler... Bu şarkının klibinde Rozz'la benim hallerimize baktığınızda ciddi bir girl power (kadın gücü) durumu söz konusu. Son bir buçuk yıldır müzik listelerine baktığınızda hep erkek rap egemenliğini görüyordunuz. Şu an baktığımda ilk 50 listesine beşinci sıradan iki kadın olarak girmişiz. Bu acayip de havalı bir durum. Çok da iyi hissettiriyor. Ayben de çok beğendiğini belirterek şarkımızı paylaştı. Bu benim için önemli çünkü ilk defa denediğim bir tarz ve başkandan (Ayben) onayı almak, sınavı geçmekti benim için.

Ece Seçkin ve Rozz Kalliope güçlerini birleştirdi!

- Parçanın sözlerini ezberlemekte zorlandınız mı?
- Hayır, zor olmadı. Rozz'la beraber stüdyoya girdik. Normal şartlarda kelimelerin net anlaşılması, prozodiler bizim için çok önemlidir. Rozz dedi ki, "Ece bizde böyle bir kanun yok. Solist kafasından çık. Takılmadan, içinden geldiği gibi oku." Şarkıyı bir-iki saatte kaydettik.

- İşbirliğiniz sürer mi?
- Kariyeri boyunca her zaman Rozz'a destek olurum. Zaten bana göre büyük bir yetenek. Ben sadece adının daha fazla duyulmasına vesile oldum. Gerekirse yine yaparım. Sadece Rozz için de değil. Müziğe gönül veren herkese destek olurum. Çünkü ben Ozan Doğulu dışından kimseden destek görmedim. Kendi kendime yürüdüm.

Ece Seçkin ve Rozz Kalliope güçlerini birleştirdi!

- Sizce gençler rap'i neden çok sevdi?
- Bence rap'in karakterini yani asi ve dışavurumcu tarzını, haykırışını seviyorlar. Tabii ki bu durum pop'un bittiği anlamına gelmiyor. Bunu müziğime sahip çıkmak adına da söylemiyorum. "Bu saatten sonra rapçiyim, herkes ayağını denk alsın" demiyorum. Bu parça benim için sadece "Bir arkadaşa bakıp çıkma" projesiydi. Devamı gelir ya da gelmez..

- Türkiye'den küresel bir pop yıldızı çıkabilir mi?
- Tabii ki, neden çıkmasın? Ama ben ayakları yere basan biriyim. "Dünya starı olacağım" demekle bu olmuyor. Sinyaller gelmesi, oralardan birilerinin dikkatini çekmek gerekiyor. Benim için bir süreç başladı. Charlie'nin Melekleri filminde şarkım Adeyyo çalındı. İlk kez bir Hollywood filmine Türkçe şarkı satıldı. Şimdi yine bir Hollywood filmi için bu kez İngilizce bir şarkı seslendirmem için teklif geldi.

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