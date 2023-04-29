Ece Sükan sessizliğini bozdu! 46 yaşındaki Ece Sükan kendisinden 14 yaş küçük Çağatay Ulusoy ile aşk yaşıyor mu?

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, uzatmalı sevgilisi Duygu Sarışın'dan geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı. Çağatay Ulusoy'un kendisinden 14 yaş büyük manken Ece Sükan ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Çağatay Ulusoy'un Ece Sükan ile aşkının ortaya çıktığı arefe akşamı, çapkınlık gecesi olarak yayınlanmış hatta ikiliye evli oyuncu Bensu Soral ile Rıza Kocaoğlu'nun da eşlik ettiği ortaya çıkmıştı. 46 yaşındaki Ece Sükan, rol arkadaşı Çağatay Ulusoy ile aşk yaşadığı haberlerinin ardından ilk kez konuştu. Ece Sükan kendisinden 14 yaş küçük Çağatay Ulusoy ile aşk yaşıyor mu? İşte Bülent Cankurt'un köşesine taşıdığı aşk iddiasına Ece Sükan'ın yanıtı...