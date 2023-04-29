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Haberler Galeri Ece Sükan sessizliğini bozdu! 46 yaşındaki Ece Sükan kendisinden 14 yaş küçük Çağatay Ulusoy ile aşk yaşıyor mu?
Giriş Tarihi: 29.04.2023 06:56 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 07:00

Ece Sükan sessizliğini bozdu! 46 yaşındaki Ece Sükan kendisinden 14 yaş küçük Çağatay Ulusoy ile aşk yaşıyor mu?

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, uzatmalı sevgilisi Duygu Sarışın'dan geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı. Çağatay Ulusoy'un kendisinden 14 yaş büyük manken Ece Sükan ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Çağatay Ulusoy'un Ece Sükan ile aşkının ortaya çıktığı arefe akşamı, çapkınlık gecesi olarak yayınlanmış hatta ikiliye evli oyuncu Bensu Soral ile Rıza Kocaoğlu'nun da eşlik ettiği ortaya çıkmıştı. 46 yaşındaki Ece Sükan, rol arkadaşı Çağatay Ulusoy ile aşk yaşadığı haberlerinin ardından ilk kez konuştu. Ece Sükan kendisinden 14 yaş küçük Çağatay Ulusoy ile aşk yaşıyor mu? İşte Bülent Cankurt'un köşesine taşıdığı aşk iddiasına Ece Sükan'ın yanıtı...

BÜLENT CANKURT
Ece Sükan sessizliğini bozdu! 46 yaşındaki Ece Sükan kendisinden 14 yaş küçük Çağatay Ulusoy ile aşk yaşıyor mu?

Bir süredir magazin basınında, Çağatay Ulusoy'un, kendisinden 14 yaş büyük Ece Sükan ile aşk yaşadığı yazılıp çiziliyor.

Ece Sükan sessizliğini bozdu! 46 yaşındaki Ece Sükan kendisinden 14 yaş küçük Çağatay Ulusoy ile aşk yaşıyor mu?

Stilist ve oyuncu Ece Sükan'ın kalbinin uzun süredir boş olması, yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un da ocak ayında Duygu Sarışın ile yedi yıllık ilişkisini bitirmesi, bu iddiaları güçlendirdi.

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Ece Sükan sessizliğini bozdu! 46 yaşındaki Ece Sükan kendisinden 14 yaş küçük Çağatay Ulusoy ile aşk yaşıyor mu?

Bir dizide birlikte rol alan Ulusoy ile Sükan, arife akşamı Bensu Soral ve Rıza Kocaoğlu ile çıktıkları eğlence gecesinde birlikte objektiflere yansıyınca doğrusu ben de inanmıştım.

Ece Sükan sessizliğini bozdu! 46 yaşındaki Ece Sükan kendisinden 14 yaş küçük Çağatay Ulusoy ile aşk yaşıyor mu?

Geçtiğimiz gün bir partide karşılaştığım Ece Sükan'a hemen bu iddiayı sordum. Ece; "Çağatay benim çok eski arkadaşım. Aynı projede yer aldığımız için son dönemde çok sık bir araya gelmeye başladık. Durum bundan ibaret" dedi.

Ece Sükan sessizliğini bozdu! 46 yaşındaki Ece Sükan kendisinden 14 yaş küçük Çağatay Ulusoy ile aşk yaşıyor mu?

Yani Ece özetle "sadece arkadaşız" deyince ben de "Birçok ünlünün yaptığı gibi sonra çıkıp 'O zaman ilişkinin adını koymamıştık' deyip aşkınızı açıklamazsınız değil mi?" dedim. "Kesinlikle öyle bir şey olmayacak" diyerek bu aşk dedikodularına son noktaya koydu.

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