Ece Sükan sessizliğini bozdu! 46 yaşındaki Ece Sükan kendisinden 14 yaş küçük Çağatay Ulusoy ile aşk yaşıyor mu?

Yani Ece özetle "sadece arkadaşız" deyince ben de "Birçok ünlünün yaptığı gibi sonra çıkıp 'O zaman ilişkinin adını koymamıştık' deyip aşkınızı açıklamazsınız değil mi?" dedim. "Kesinlikle öyle bir şey olmayacak" diyerek bu aşk dedikodularına son noktaya koydu.