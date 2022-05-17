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Haberler Galeri Eda Ece basketbolcu aşkı Buğrahan Tuncer'i tek kalemde sildi! İşte ayrılığın perde arkası... O mesaj ilişkinin sonu oldu!
Giriş Tarihi: 17.05.2022 14:34 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 14:40

Eda Ece basketbolcu aşkı Buğrahan Tuncer'i tek kalemde sildi! İşte ayrılığın perde arkası... O mesaj ilişkinin sonu oldu!

Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Eda Ece, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Özel hayatıyla da merak edilen oyuncu, uzun süredir basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyor. Bir dargın bir barışık ilişki sürdüren çifte yine nazar değdi. Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, birbirlerini tek kalemde sildi. İlişkideki krize ise bir mesajın sebep olduğu iddia edildi. Dedikodulara göre; bir sosyal medya fenomeninin ünlü basketbolcuya Instagram'dan yolladığı samimi mesaj ortalığı karıştırdı. İşte Eda Ece ile Buğrahan Tuncer arasında yaşananların perde arkası...

Eda Ece basketbolcu aşkı Buğrahan Tuncer’i tek kalemde sildi! İşte ayrılığın perde arkası... O mesaj ilişkinin sonu oldu!

Rol aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuğuyla son dönemin gözde oyuncuları arasında yer alan Eda Ece, bir süredir basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyordu.

Eda Ece basketbolcu aşkı Buğrahan Tuncer’i tek kalemde sildi! İşte ayrılığın perde arkası... O mesaj ilişkinin sonu oldu!

Bir dargın bir barışık birliktelik sürdüren çifte son olarak nazar değdi.

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Eda Ece basketbolcu aşkı Buğrahan Tuncer’i tek kalemde sildi! İşte ayrılığın perde arkası... O mesaj ilişkinin sonu oldu!

31 yaşındaki güzel oyuncu, bundan yaklaşık 20 gün önce şunları dile getirmişti:

Eda Ece basketbolcu aşkı Buğrahan Tuncer’i tek kalemde sildi! İşte ayrılığın perde arkası... O mesaj ilişkinin sonu oldu!

"İişkimiz güzel gidiyor, bir sıkıntı yok. Ben sinirlenince Buğrahan'ı takipten çıkıyorum, sinirim geçince de geri ekliyorum.

Eda Ece basketbolcu aşkı Buğrahan Tuncer’i tek kalemde sildi! İşte ayrılığın perde arkası... O mesaj ilişkinin sonu oldu!

Ama ben her takipten çıkınca siz ayrılığa yorduğunuz için artık sinirlenince takipten çıkmıyorum" demişti.

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