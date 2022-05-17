Eda Ece basketbolcu aşkı Buğrahan Tuncer’i tek kalemde sildi! İşte ayrılığın perde arkası... O mesaj ilişkinin sonu oldu!

Giriş Tarihi: 17.05.2022 14:34 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 14:40

Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Eda Ece, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Özel hayatıyla da merak edilen oyuncu, uzun süredir basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyor. Bir dargın bir barışık ilişki sürdüren çifte yine nazar değdi. Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, birbirlerini tek kalemde sildi. İlişkideki krize ise bir mesajın sebep olduğu iddia edildi. Dedikodulara göre; bir sosyal medya fenomeninin ünlü basketbolcuya Instagram'dan yolladığı samimi mesaj ortalığı karıştırdı. İşte Eda Ece ile Buğrahan Tuncer arasında yaşananların perde arkası...