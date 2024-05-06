Giriş Tarihi: 06.05.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
10:42
Eda Ece'nin minik kızı Mina İpek 1 aylık oldu bile! Eda Ece ile Buğrahan Tuncer çiftinden kızları ile ilk aile pozu geldi!
Geçtiğimiz yıl Haziran ayında evlenen güzel oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer şimdilerde anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Uzun yıllar süren birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Eda Ece ile Buğrahan Tuncer çiftinin geçtiğimiz ay bir kız bebekleri olmuştu. Kızlarına Mina İpek adını veren Eda Ece ile Buğrahan Tuncer çiftinden aile pozu geldi. 1 aylık olan minik kızları Mina İpek ile ilk kez dışarı çıkan Eda Ece ile eşi bu anı aile pozu ile ölümsüzleştirdi. İşte sosyal medyada büyük ilgi gören Eda Ece'nin kızı ve eşi ile aile paylaşımı...