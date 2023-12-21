Efsane dizi ’7 Numara’nın iki aşığı şaşırttı! Meğer gerçekte de evliymiş!

Bir döneme damga vuran ve 7'den 70'e herkesin severek izlediği dizi 7 Numara'nın başarılı oyuncuları yıllar sonra gündem oldu. 7 Numara dizinin yeniden çekileceği iddialı hayranlarını sevindirdi. 7 Numara oyuncuları sosyal medyada merak konusu oldu. Dizide Recep Ballıoğlu ve Meryem karakterini canlandıran Volkan Girgin ile Sedef Pehlivanoğlu'nun gerçek hayatta evli olduklarını duyanlar şoke oldu. Volkan Girgin ile Sedef Pehlivanoğlu, uzun yıllardır kamera arkasında yer almayı tercih ediyor. 49 yaşındaki Volkan Girgin, şu sıralar senaristlik yapıyor.