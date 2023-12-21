Efsane dizi ’7 Numara’nın iki aşığı şaşırttı! Meğer gerçekte de evliymiş!

İşte Gazeteci Arif Hür'ün konuyla ilgili yazısında yer verdiği o iddia:



"2000-2003 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan komedi türündeki 'Yedi Numara' dizisi halen hafızalardaki tazeliğini koruyor. Hatırlarsanız karantina günlerinde dizinin tekrar bölümleri TRT 1'de ekrana gelmişti.



Yedi Numara dizisine ait sahnelerin sosyal medyada sıklıkla paylaşıldığı ve ciddi bir etkileşim aldığını da aşikar.



Kulislerde konuşulanlara göre; Yedi Numara dizisinin bu potansiyelini gören yerli bir dijital platform sahibi, efsane diziyi yeniden çekmek için harekete geçmiş.



Dijital platform sahibi o kişinin, Yedi Numara'yı yeniden çekebilmesi için başrollerde yer alan Engin Alkan, Şebnem Sönmez, Nuray Uslu ve Volkan Girgin'i ikna edebilmesi gerekiyor."