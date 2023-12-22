Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Efsane dizi '7 Numara'nın iki aşığı şaşırttı! Meğer gerçekte de evliymiş! Bakın şimdi ne yapıyorlar!
Giriş Tarihi: 22.12.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 10:25

Efsane dizi '7 Numara'nın iki aşığı şaşırttı! Meğer gerçekte de evliymiş! Bakın şimdi ne yapıyorlar!

Bir döneme damga vuran ve 7'den 70'e herkesin severek izlediği dizi 7 Numara'nın başarılı oyuncuları yıllar sonra gündem oldu. 7 Numara dizinin yeniden çekileceği iddialı hayranlarını sevindirdi. 7 Numara oyuncuları sosyal medyada merak konusu oldu. Dizide Recep Ballıoğlu ve Meryem karakterini canlandıran Volkan Girgin ile Sedef Pehlivanoğlu'nun gerçek hayatta evli olduklarını duyanlar şoke oldu. Volkan Girgin ile Sedef Pehlivanoğlu, uzun yıllardır kamera arkasında yer almayı tercih ediyor. 49 yaşındaki Volkan Girgin, şu sıralar senaristlik yapıyor.

Efsane dizi ’7 Numara’nın iki aşığı şaşırttı! Meğer gerçekte de evliymiş! Bakın şimdi ne yapıyorlar!

2000'lerin başında Türk televizyon tarihinine en sevilen dizileri arasında yer alan Yedi Numara ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Yedi Numara dizisinin başrollerinde Şebnem Sönmez, Engin Alkan, Nuray Uslu, Ayça Mutlugil, Okan Selvi, Volkan Girgin, Gülden Güney, Tuba Erdem ve Ruhi Sarı gibi pek çok önemli isim yer alıyordu. Peki, Yedi Numara dizisi yeniden mi çekilecek?

Efsane dizi ’7 Numara’nın iki aşığı şaşırttı! Meğer gerçekte de evliymiş! Bakın şimdi ne yapıyorlar!

Bir döneme damga vuran ve 7'den 70'e herkesin severek izlediği dizi 7 Numara'nın başarılı oyuncuları yıllar sonra gündem oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Efsane dizi ’7 Numara’nın iki aşığı şaşırttı! Meğer gerçekte de evliymiş! Bakın şimdi ne yapıyorlar!

2000-2003 yılları arasında TRT'de yayınlanan ve çokca sevilen Yedi Numara dizisi yeniden çekilecek iddiası ortaya atıldı. Hatırlanacağı üzere karantina zamanında dizinin eski bölümleri yeniden yayınlanmış ve eski bölümleri olmasına rağmen reyting sıralamasında pek çok yapımı geride bırakmıştı. Yedi Numara yeniden çekilecek iddiası sosyal medyayı salladı

Efsane dizi ’7 Numara’nın iki aşığı şaşırttı! Meğer gerçekte de evliymiş! Bakın şimdi ne yapıyorlar!

İşte Gazeteci Arif Hür'ün konuyla ilgili yazısında yer verdiği o iddia:

"2000-2003 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan komedi türündeki 'Yedi Numara' dizisi halen hafızalardaki tazeliğini koruyor. Hatırlarsanız karantina günlerinde dizinin tekrar bölümleri TRT 1'de ekrana gelmişti.

Yedi Numara dizisine ait sahnelerin sosyal medyada sıklıkla paylaşıldığı ve ciddi bir etkileşim aldığını da aşikar.

Kulislerde konuşulanlara göre; Yedi Numara dizisinin bu potansiyelini gören yerli bir dijital platform sahibi, efsane diziyi yeniden çekmek için harekete geçmiş.

Dijital platform sahibi o kişinin, Yedi Numara'yı yeniden çekebilmesi için başrollerde yer alan Engin Alkan, Şebnem Sönmez, Nuray Uslu ve Volkan Girgin'i ikna edebilmesi gerekiyor."

Efsane dizi ’7 Numara’nın iki aşığı şaşırttı! Meğer gerçekte de evliymiş! Bakın şimdi ne yapıyorlar!

"20 YIL SONRA YENİDEN ÇEKMEK ÇOK ZOR"
Dizide 'Haydar' karakterini canlandıran Okan Selvi, 'Yedi Numara'nın yeniden çekilmesini isterim ama bu çok riskli. 20 yıl önce tutmuş bir projeyi 20 yıl sonra çekmeye kalkmak çok zor' demişti."

SON DAKİKA