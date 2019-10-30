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  • Janset Paçal bir döneme damgasını vurmuştu! Janset Paçal'ı bir de şimdi görün!

Janset Paçal bir döneme damgasını vurmuştu! Janset Paçal'ı bir de şimdi görün!

90'lı yılların sonuna yaklaşırken tanıdığımız değişimi ile şaşırtıyor. 1996 yılında atv'deki Okan Bayülgen'in sunduğu "Televizyon Çocuğu" adlı programda 90 bölüm yer alan. Janset Paçal bu program sayesinde tanınır oldu. Sonrasında birçok tv dizisi, tiyatro oyunu ve filmlerde yer alan Janset Paçal''ı özellikle çok sevilen ve dizileri ile hatırlıyoruz. Janset Paçal uzun süredir ekranlarda uzak daha çok tiyatro sahnelerinde gördüğümüz güzel oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Yaptığı paylaşımlarda kendini el işine verdiği görülen . İşte Janset Paçal'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 30.10.2019 18:58 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 19:50
Janset Paçal bir döneme damgasını vurmuştu! Janset Paçal'ı bir de şimdi görün!
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Janset Paçal bir döneme damgasını vurmuştu! Janset Paçal'ı bir de şimdi görün!

FAHRİYE EVCEN

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Janset Paçal bir döneme damgasını vurmuştu! Janset Paçal'ı bir de şimdi görün!

FAHRİYE EVCEN

Janset Paçal bir döneme damgasını vurmuştu! Janset Paçal'ı bir de şimdi görün!

EMINA JAHOVIC

Janset Paçal bir döneme damgasını vurmuştu! Janset Paçal'ı bir de şimdi görün!

EMINA JAHOVIC

Janset Paçal bir döneme damgasını vurmuştu! Janset Paçal'ı bir de şimdi görün!

İLBER ORTAYLI

Janset Paçal bir döneme damgasını vurmuştu! Janset Paçal'ı bir de şimdi görün!

İLBER ORTAYLI

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