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Janset Paçal bir döneme damgasını vurmuştu! Janset Paçal'ı bir de şimdi görün!

Janset Paçal bir döneme damgasını vurmuştu! Janset Paçal'ı bir de şimdi görün!

90'lı yılların sonuna yaklaşırken tanıdığımız Janset Paçal değişimi ile şaşırtıyor. 1996 yılında atv'deki Okan Bayülgen'in sunduğu "Televizyon Çocuğu" adlı programda 90 bölüm yer alan. Janset Paçal bu program sayesinde tanınır oldu. Sonrasında birçok tv dizisi, tiyatro oyunu ve filmlerde yer alan Janset Paçal''ı özellikle çok sevilen Yarım Elma ve Ayrılsak Da Beraberiz dizileri ile hatırlıyoruz. Janset Paçal uzun süredir ekranlarda uzak daha çok tiyatro sahnelerinde gördüğümüz güzel oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Yaptığı paylaşımlarda kendini el işine verdiği görülen Janset Paçal'a beğeni yağıyor. İşte Janset Paçal'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlülerin eski ve yeni halleri...