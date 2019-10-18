Ege Tanman'ı tanımak imkansız! Babam ve Oğlum'un ve Leyla ile Mecnun'un çok sevilen çocuk oyuncusuydu

Çağan Irmak'ın yönettiği Babam ve Oğlum gişede büyük başarı yakalamış ve çocuk oyuncu Ege Tanman'ı da Türk sinemasına hediye etmişti. Ege Tanman Babam ve Oğlum'un ardından farklı işlerde de karşımıza çıktı. Leyla İle Mecnun, Bez Bebek gibi yapımlarda yine başarılı oyunculuğuyla hafızalarda yer etti. Bir süredir ekranlarda görünmeyen isim artık genç ve yakışıklı bir oyuncu oldu. Tanman'ı eski haliyle tanıyanların onu sokakta görse tanıma ihtimali adeta yok denecek akdar az! Peki Babam ve Oğlum, Leyla İle Mecnun gibi yapımların sevilen çocuk oyuncusu Ege Tanman'ın son halini gördünüz mü?
Giriş Tarihi: 18.10.2019
07:48
Güncelleme Tarihi: 18.10.2019
08:01
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