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  • Ege Tanman'ı tanımak imkansız! Babam ve Oğlum'un ve Leyla ile Mecnun'un çok sevilen çocuk oyuncusuydu

'ı tanımak imkansız! 'un ve 'un çok sevilen çocuk oyuncusuydu

Çağan Irmak'ın yönettiği gişede büyük başarı yakalamış ve çocuk oyuncu 'ı da Türk sinemasına hediye etmişti. Ege Tanman Babam ve Oğlum'un ardından farklı işlerde de karşımıza çıktı. , Bez Bebek gibi yapımlarda yine başarılı oyunculuğuyla hafızalarda yer etti. Bir süredir ekranlarda görünmeyen isim artık genç ve yakışıklı bir oyuncu oldu. Tanman'ı eski haliyle tanıyanların onu sokakta görse tanıma ihtimali adeta yok denecek akdar az! Peki Babam ve Oğlum, Leyla İle Mecnun gibi yapımların sevilen çocuk oyuncusu Ege Tanman'ın son halini gördünüz mü?

Giriş Tarihi: 18.10.2019 07:48 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 08:01
Ege Tanman'ı tanımak imkansız! Babam ve Oğlum'un ve Leyla ile Mecnun'un çok sevilen çocuk oyuncusuydu

İşte ve diğer çocuk oyuncuların yıllar önce ve sonraki halleriyle şaşırtan değişimleri!

Ege Tanman'ı tanımak imkansız! Babam ve Oğlum'un ve Leyla ile Mecnun'un çok sevilen çocuk oyuncusuydu

1999 yılında doğan Birsu Demir'i birçok kişi "Alemin Kıralı" dizisi ile tanımıştı.

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Ege Tanman'ı tanımak imkansız! Babam ve Oğlum'un ve Leyla ile Mecnun'un çok sevilen çocuk oyuncusuydu
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Ege Tanman'ı tanımak imkansız! Babam ve Oğlum'un ve Leyla ile Mecnun'un çok sevilen çocuk oyuncusuydu
Ege Tanman'ı tanımak imkansız! Babam ve Oğlum'un ve Leyla ile Mecnun'un çok sevilen çocuk oyuncusuydu
Ege Tanman'ı tanımak imkansız! Babam ve Oğlum'un ve Leyla ile Mecnun'un çok sevilen çocuk oyuncusuydu
Ege Tanman'ı tanımak imkansız! Babam ve Oğlum'un ve Leyla ile Mecnun'un çok sevilen çocuk oyuncusuydu

Kapıcılar Kralı, Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ ve Bilge Zobu'nun oynadığı 1976 yapımı bir Türk filminde Kemal Sunal'ın oğlunu canlandıran Hüsnü Yıldız'ın son hali görenleri şaşırtıyor

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