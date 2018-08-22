Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Ekin Mert Daymaz ile ilk kez birlikte görüntülendi

Eliz Sakuçoğlu, 1 yıllık yalnızlığını geçen haziranda 2013 Best Model üçüncüsü, oyuncu Ekin Mert daymaz ile bozmuştu. Çift dün ilk kez Bodrum'da görüntülendi

Giriş Tarihi: 22.08.2018 11:34 Güncelleme Tarihi: 22.08.2018 11:42
  • 1
  • 9
Ekin Mert Daymaz ile ilk kez birlikte görüntülendi
Ekin Mert Daymaz ile Eliz Sakuçoğlu ilk kez birlikte görüntülendi

SEVGİLİSİNİ DENİZDE YALNIZ BIRAKTI
1 yıllık yalnızlığına 2013 Best Model üçüncüsü, oyuncu Ekin Mert Daymaz ile geçen haziranda nokta koymuştu.

  • 2
  • 9
Ekin Mert Daymaz ile ilk kez birlikte görüntülendi
Ekin Mert Daymaz ile Eliz Sakuçoğlu ilk kez birlikte görüntülendi

Objektiflerden sürekli kaçan sevgililer, Bodrum'da ortaya çıktı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 9
Ekin Mert Daymaz ile ilk kez birlikte görüntülendi
Ekin Mert Daymaz ile Eliz Sakuçoğlu ilk kez birlikte görüntülendi

Dün Moon Beach'teydiler.

  • 4
  • 9
Ekin Mert Daymaz ile ilk kez birlikte görüntülendi
Ekin Mert Daymaz ile Eliz Sakuçoğlu ilk kez birlikte görüntülendi

denize girerken, Ekin Mert Daymaz'ın da gelmesini istedi.

  • 5
  • 9
Ekin Mert Daymaz ile ilk kez birlikte görüntülendi
Ekin Mert Daymaz ile Eliz Sakuçoğlu ilk kez birlikte görüntülendi

Ama oyuncu cep telefonuyla konuşmayı tercih etti. Kaynak: Posta

  • 6
  • 9
Ekin Mert Daymaz ile ilk kez birlikte görüntülendi
Ekin Mert Daymaz ile Eliz Sakuçoğlu ilk kez birlikte görüntülendi

ile Ekin Mert Daymaz

  • 7
  • 9
Ekin Mert Daymaz ile ilk kez birlikte görüntülendi
Ekin Mert Daymaz ile Eliz Sakuçoğlu ilk kez birlikte görüntülendi
BİZE ULAŞIN