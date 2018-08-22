Ekin Mert Daymaz ile Eliz Sakuçoğlu ilk kez birlikte görüntülendi

Eliz Sakuçoğlu, 1 yıllık yalnızlığını geçen haziranda 2013 Best Model üçüncüsü, oyuncu Ekin Mert daymaz ile bozmuştu. Çift dün ilk kez Bodrum'da görüntülendi SEVGİLİSİNİ DENİZDE YALNIZ BIRAKTI Eliz Sakuçoğlu 1 yıllık yalnızlığına 2013 Best Model üçüncüsü, oyuncu Ekin Mert Daymaz ile geçen haziranda nokta koymuştu. Objektiflerden sürekli kaçan sevgililer, Bodrum'da ortaya çıktı Dün Moon Beach'teydiler. Eliz Sakuçoğlu denize girerken, Ekin Mert Daymaz'ın da gelmesini istedi. Ama oyuncu cep telefonuyla konuşmayı tercih etti. Kaynak: Posta Eliz Sakuçoğlu ile Ekin Mert Daymaz