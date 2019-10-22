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  • Ekmek Teknesi'nde Jale olarak tanımıştık! Esin Civangil'in yıllar sonraki hali...

'nde Jale olarak tanımıştık! 'in yıllar sonraki hali...

'i, Osman Sınav'ın efsane dizisi ile tanımıştık! Fırıncı Nusret Baba'nın güzel kızı Jale'ydi. Ekmek Teknesi dizisi bir döneme damga vurmuştu. Efsane bir dizi olmasının yanında Ekmek Teknesi, dizi ve sinema sektörüne kazandırdığı yıldızlarla da hafızalara kazındı. Sinemamızın duayen isimleri Savaş Dinçel (Nusret), Sermin Hürmeriç (Ayhan) , (Kirli) ,Peker Açıkalın (Cengiz) ,Mehtap Bayri (Mehbare) gibi oyuncuların yanı sıra genç yetenekler de ortaya çıktı. Esin Cinvagil de bu genç oyunculardan biriydi. Jale karakteriyle çok sevilen güzel oyuncunun yıllar içindeki değişimi ise çok şaşırttı.

Giriş Tarihi: 22.10.2019 07:36 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 08:09
Ekmek Teknesi'nde Jale olarak tanımıştık! Esin Civangil'in yıllar sonraki hali...

İşte 'nin güzeli Jale ve diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimi!

Ekmek Teknesi'nde Jale olarak tanımıştık! Esin Civangil'in yıllar sonraki hali...

CANAN PERVER

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Ekmek Teknesi'nde Jale olarak tanımıştık! Esin Civangil'in yıllar sonraki hali...

GÜLŞAH ALKOÇLAR

Ekmek Teknesi'nde Jale olarak tanımıştık! Esin Civangil'in yıllar sonraki hali...

FARUK PEKER

Ekmek Teknesi'nde Jale olarak tanımıştık! Esin Civangil'in yıllar sonraki hali...

ZERRİN ARBAŞ

Ekmek Teknesi'nde Jale olarak tanımıştık! Esin Civangil'in yıllar sonraki hali...

KENAN KALAV

Ekmek Teknesi'nde Jale olarak tanımıştık! Esin Civangil'in yıllar sonraki hali...

ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU

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