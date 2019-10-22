Ekmek Teknesi'nde Jale olarak tanımıştık! Esin Civangil'in yıllar sonraki hali...

Esin Civangil'i, Osman Sınav'ın efsane dizisi Ekmek Teknesi ile tanımıştık! Fırıncı Nusret Baba'nın güzel kızı Jale'ydi. Ekmek Teknesi dizisi bir döneme damga vurmuştu. Efsane bir dizi olmasının yanında Ekmek Teknesi, dizi ve sinema sektörüne kazandırdığı yıldızlarla da hafızalara kazındı. Sinemamızın duayen isimleri Savaş Dinçel (Nusret), Sermin Hürmeriç (Ayhan) ,Kadir Çöpdemir (Kirli) ,Peker Açıkalın (Cengiz) ,Mehtap Bayri (Mehbare) gibi oyuncuların yanı sıra genç yetenekler de ortaya çıktı. Esin Cinvagil de bu genç oyunculardan biriydi. Jale karakteriyle çok sevilen güzel oyuncunun yıllar içindeki değişimi ise çok şaşırttı.