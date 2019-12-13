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  • Ekranlara damga vuran dizide Esra Erol da varmış... Esra Erol'un yıllar sonra ortaya çıkan görüntüleri şaşırttı!

Ekranlara damga vuran dizide da varmış... Esra Erol'un yıllar sonra ortaya çıkan görüntüleri şaşırttı!

ekranlarının sevilen sunucusu sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Esra Erol'un yıllar öncesine ait görüntüleri hayranlarını oldukça şaşırttı. 2004-2005 yılları arasında yayınlanan '' dizisinde oynadığı ortaya çıkan Esra Erol, kısa ve kahverengi saçları ile şimdiki halinden oldukça farklı görünüyor. Muhabir ordusunun arasında hafif makyajıyla dikkat çeken Esra Erol'un repliği ise "Tutuklanmak için buraya getirildiğiniz fakat kefaletle serbest bırakıldığınız söyleniyor" şeklinde olmuş. Atv'de ekrana gelen Esra Erol'da programı ile izleyiciyi ekrana kilitleyen ünlü sunucu değişimi ile de dikkat çekiyor. İşte yıllar önce oyunculuk deneyimi yaşayan ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 13.12.2019 14:49 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 15:04
Ekranlara damga vuran dizide Esra Erol da varmış... Esra Erol'un yıllar sonra ortaya çıkan görüntüleri şaşırttı!

ekranlarının sevilen sunucusu sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Esra Erol'un yıllar öncesine ait görüntüleri hayranlarını oldukça şaşırttı. 2004-2005 yılları arasında yayınlanan '' dizisinde oynadığı ortaya çıkan Esra Erol, kısa ve kahverengi saçları ile şimdiki halinden oldukça farklı görünüyor. Muhabir ordusunun arasında hafif makyajıyla dikkat çeken Esra Erol'un repliği ise "Tutuklanmak için buraya getirildiğiniz fakat kefaletle serbest bırakıldığınız söyleniyor" şeklinde olmuş. Atv'de ekrana gelen Esra Erol'da programı ile izleyiciyi ekrana kilitleyen ünlü sunucu değişimi ile de dikkat çekiyor. İşte yıllar önce oyunculuk deneyimi yaşayan ve sizin için derlediğimiz ...

Ekranlara damga vuran dizide Esra Erol da varmış... Esra Erol'un yıllar sonra ortaya çıkan görüntüleri şaşırttı!

FAHRİYE EVCEN

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Ekranlara damga vuran dizide Esra Erol da varmış... Esra Erol'un yıllar sonra ortaya çıkan görüntüleri şaşırttı!
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Ekranlara damga vuran dizide Esra Erol da varmış... Esra Erol'un yıllar sonra ortaya çıkan görüntüleri şaşırttı!

EMINA JAHOVIC

Ekranlara damga vuran dizide Esra Erol da varmış... Esra Erol'un yıllar sonra ortaya çıkan görüntüleri şaşırttı!
Ekranlara damga vuran dizide Esra Erol da varmış... Esra Erol'un yıllar sonra ortaya çıkan görüntüleri şaşırttı!

FİLİZ AKIN

Ekranlara damga vuran dizide Esra Erol da varmış... Esra Erol'un yıllar sonra ortaya çıkan görüntüleri şaşırttı!
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