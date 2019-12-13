Ekranlara damga vuran dizide Esra Erol da varmış... Esra Erol'un yıllar sonra ortaya çıkan görüntüleri şaşırttı!

Atv ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Esra Erol'un yıllar öncesine ait görüntüleri hayranlarını oldukça şaşırttı. 2004-2005 yılları arasında yayınlanan 'Çemberimde Gül Oya' dizisinde oynadığı ortaya çıkan Esra Erol, kısa ve kahverengi saçları ile şimdiki halinden oldukça farklı görünüyor. Muhabir ordusunun arasında hafif makyajıyla dikkat çeken Esra Erol'un repliği ise "Tutuklanmak için buraya getirildiğiniz fakat kefaletle serbest bırakıldığınız söyleniyor" şeklinde olmuş. Atv'de ekrana gelen Esra Erol'da programı ile izleyiciyi ekrana kilitleyen ünlü sunucu değişimi ile de dikkat çekiyor. İşte yıllar önce oyunculuk deneyimi yaşayan Esra Erol'un eski hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...