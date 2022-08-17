Giriş Tarihi: 17.08.2022 07:29
Güncelleme Tarihi: 17.08.2022
07:42
Ekrem İmamoğlu şov peşinde ama mızrak çuvala sığmıyor! O görüşmeyi basına servis etti
Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, geçtiğimiz haftalarda büyük bir yangın atlatmış ve yaşadıklarını GÜNAYDIN'a anlatmıştı. Yuvanidis, "Yangın üzerinden kimse şov yapmamalı bence. İmamoğlu bir tek yangın günü geldi, sonra gelmedi de aramadı da" demişti. İmamoğlu, bu açıklamalar üzerine Afet Koordinasyon Merkezi'ne gitti ve Yuvanidis'i arayarak hesap sordu, telefon görüşmesini de izinsiz olarak kaydedip basına gönderdi. İBB Başkanı İmamoğlu, yine şov peşinde!