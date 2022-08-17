Ekrem İmamoğlu şov peşinde ama mızrak çuvala sığmıyor! O görüşmeyi basına servis etti

ÖZEL HAYATI İHLAL

En basit haliyle bu olay bile özel hayatın gizliliğini ihlal etmektir. Bu nasıl bir kibir körlüğüyse, adam haber olmak için ne kanun tanıyor ne kural. Hastane yangınını bana gözyaşları içinde anlatan, hastaneyle birlikte ciğeri de yanmış bir adama bu yapılmaz İmamoğlu.