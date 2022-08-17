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Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu şov peşinde ama mızrak çuvala sığmıyor! O görüşmeyi basına servis etti
Giriş Tarihi: 17.08.2022 07:29 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 07:42

Ekrem İmamoğlu şov peşinde ama mızrak çuvala sığmıyor! O görüşmeyi basına servis etti

Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, geçtiğimiz haftalarda büyük bir yangın atlatmış ve yaşadıklarını GÜNAYDIN'a anlatmıştı. Yuvanidis, "Yangın üzerinden kimse şov yapmamalı bence. İmamoğlu bir tek yangın günü geldi, sonra gelmedi de aramadı da" demişti. İmamoğlu, bu açıklamalar üzerine Afet Koordinasyon Merkezi'ne gitti ve Yuvanidis'i arayarak hesap sordu, telefon görüşmesini de izinsiz olarak kaydedip basına gönderdi. İBB Başkanı İmamoğlu, yine şov peşinde!

Tuba KALÇIK
Ekrem İmamoğlu şov peşinde ama mızrak çuvala sığmıyor! O görüşmeyi basına servis etti

İstanbul yağmur felaketiyle uğraşıyor ama Başkan Ekrem İmamoğlu yine şov peşinde... Hem de bu şovu karşı tarafı da rencide ederek yapıyor. Gitmiş Afet Koordinasyon Merkezi'ne, giymiş üstüne yeleğini, elinde telefon hesap soruyor Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis'e.

Ekrem İmamoğlu şov peşinde ama mızrak çuvala sığmıyor! O görüşmeyi basına servis etti

Sanırsın ki mağdur olan İmamoğlu... Yangında mağdur olan Konstantin Yuvanidis, afra tafta yapan İmamoğlu.

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Ekrem İmamoğlu şov peşinde ama mızrak çuvala sığmıyor! O görüşmeyi basına servis etti

Adam şov işini öyle abartmış ki, hem özel bir görüşmeyi video kaydına aldırıyor, hem de basına haber yapması için gönderiyor.

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Ekrem İmamoğlu şov peşinde ama mızrak çuvala sığmıyor! O görüşmeyi basına servis etti

Öncelikle şunu söyleyeyim, İmamoğlu'nun bu 'Niye beni övmedin?' videosunu yayınlamaya hukuki açıdan hakkı yok. Neden mi? Video yayınlandıktan sonra Yuvanidis'e kendisiyle konuşurken video kaydı alındığından haberi olup olmadığını sordum. O da konuşmanın kendisinden izinsiz şekilde kayıt altına alındığını söyledi.

Ekrem İmamoğlu şov peşinde ama mızrak çuvala sığmıyor! O görüşmeyi basına servis etti

ÖZEL HAYATI İHLAL

En basit haliyle bu olay bile özel hayatın gizliliğini ihlal etmektir. Bu nasıl bir kibir körlüğüyse, adam haber olmak için ne kanun tanıyor ne kural. Hastane yangınını bana gözyaşları içinde anlatan, hastaneyle birlikte ciğeri de yanmış bir adama bu yapılmaz İmamoğlu.

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