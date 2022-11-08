Giriş Tarihi: 08.11.2022 11:54
Güncelleme Tarihi: 08.11.2022
12:02
"Elbise demeye bin şahit ister" Aleyna Tilki'nin son pozlarına eleştiri yağdı "Gözlerim kanadı çıplaklıktan"
Genç popçu Aleyna Tilki son günlerde aşırıya kaçan paylaşımlarındaki çıplaklıkla eleştirilerin hedefi oluyor. Geçtiğimiz günlerde iç çamaşırı ile poz veren Aleyna Tilki son olarak yeşil bir mini elbise ile takipçilerinin karşısına çıktı. İç çamaşırı giymeyen ve fazlaca dekolteli yeşil elbisesi ile paylaşımlarda bulunan Aleyna Tilki'ye "Gözlerim kanadı çıplaklıktan" "Elbise demeye bin şahit ister" "Sadece müziğinle mi konuşulsan artık" "Böyle şeylere ne gerek var" yorumları yağdı. İşte dekoltesi ile sınırları zorlayan Aleyna Tilki'nin yeşil elbiseli pozları...