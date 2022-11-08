Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri "Elbise demeye bin şahit ister" Aleyna Tilki'nin son pozlarına eleştiri yağdı "Gözlerim kanadı çıplaklıktan"
Giriş Tarihi: 08.11.2022 11:54 Güncelleme Tarihi: 08.11.2022 12:02

"Elbise demeye bin şahit ister" Aleyna Tilki'nin son pozlarına eleştiri yağdı "Gözlerim kanadı çıplaklıktan"

Genç popçu Aleyna Tilki son günlerde aşırıya kaçan paylaşımlarındaki çıplaklıkla eleştirilerin hedefi oluyor. Geçtiğimiz günlerde iç çamaşırı ile poz veren Aleyna Tilki son olarak yeşil bir mini elbise ile takipçilerinin karşısına çıktı. İç çamaşırı giymeyen ve fazlaca dekolteli yeşil elbisesi ile paylaşımlarda bulunan Aleyna Tilki'ye "Gözlerim kanadı çıplaklıktan" "Elbise demeye bin şahit ister" "Sadece müziğinle mi konuşulsan artık" "Böyle şeylere ne gerek var" yorumları yağdı. İşte dekoltesi ile sınırları zorlayan Aleyna Tilki'nin yeşil elbiseli pozları...

Elbise demeye bin şahit ister Aleyna Tilki’nin son pozlarına eleştiri yağdı Gözlerim kanadı çıplaklıktan

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla adını duyurmuştu.

Elbise demeye bin şahit ister Aleyna Tilki’nin son pozlarına eleştiri yağdı Gözlerim kanadı çıplaklıktan

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, paylaştığı yatak pozu ile hayranlarına müjdeyi vermişti. Çıkardığı İngilizce şarkılardan sonra Türkçe şarkı ile geri dönen Aleyna Tilki 'Tanırım İntiharı' şarkısının klibi ile çok konuşulmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Elbise demeye bin şahit ister Aleyna Tilki’nin son pozlarına eleştiri yağdı Gözlerim kanadı çıplaklıktan

Aleyna Tilki son olarak Londra'daki fotoğraf çekiminden paylaşımı ile sosyal medyada ses getirdi.

Elbise demeye bin şahit ister Aleyna Tilki’nin son pozlarına eleştiri yağdı Gözlerim kanadı çıplaklıktan

Genç popçu Aleyna Tilki son günlerde aşırıya kaçan paylaşımlarındaki çıplaklıkla eleştirilerin hedefi oluyor.

Elbise demeye bin şahit ister Aleyna Tilki’nin son pozlarına eleştiri yağdı Gözlerim kanadı çıplaklıktan

Geçtiğimiz günlerde iç çamaşırı ile poz veren Aleyna Tilki son olarak yeşil bir mini elbise ile takipçilerinin karşısına çıktı.

SON DAKİKA