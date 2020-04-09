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Haberler Galeri Elbisenin kumaşını Almanya’dan teyzem göndermişti... Ünlü şarkıcı paylaştı hayranları çok şaşırdı!

Elbisenin kumaşını Almanya’dan teyzem göndermişti... Ünlü şarkıcı paylaştı hayranları çok şaşırdı!

Sevilen şarkıcı çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını hesabından paylaştı. Ceylan Ertem'in '' dediği paylaşımını gören hayranları şarkıcının değişimine oldukça şaşırdı. İşte Ceylan Ertem'in paylaşımı ve sizin için derlediğimiz sosyal medyada oldukça merak edilen ...

Giriş Tarihi: 09.04.2020 17:56 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 14:11
Elbisenin kumaşını Almanya’dan teyzem göndermişti... Ünlü şarkıcı paylaştı hayranları çok şaşırdı!

Sevilen şarkıcı çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını hesabından paylaştı. Ceylan Ertem'in '' dediği paylaşımını gören hayranları şarkıcının değişimine oldukça şaşırdı.

Elbisenin kumaşını Almanya’dan teyzem göndermişti... Ünlü şarkıcı paylaştı hayranları çok şaşırdı!

Şimdilerde 39 yaşında olan takipçilerini geçmişe götürdü.

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Elbisenin kumaşını Almanya’dan teyzem göndermişti... Ünlü şarkıcı paylaştı hayranları çok şaşırdı!

İşte 'in paylaşımı...

Elbisenin kumaşını Almanya’dan teyzem göndermişti... Ünlü şarkıcı paylaştı hayranları çok şaşırdı!

, Instagram hesabından yayınladığı kareye, "Çocukluktan gençliğe doğru geçişler zamanı. Üzerimdeki elbisenin kumaşını Almanya'dan Yıldız teyzemiz göndermişti, babaannem dikmişti tam istediğim gibi. " notunu yazdı.

Elbisenin kumaşını Almanya’dan teyzem göndermişti... Ünlü şarkıcı paylaştı hayranları çok şaşırdı!

Sosyal medyada oldukça merak edilen ünlü isimlerin çocukluk hallerini sizin için derledik...

Elbisenin kumaşını Almanya’dan teyzem göndermişti... Ünlü şarkıcı paylaştı hayranları çok şaşırdı!
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Elbisenin kumaşını Almanya’dan teyzem göndermişti... Ünlü şarkıcı paylaştı hayranları çok şaşırdı!
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