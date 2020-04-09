Elbisenin kumaşını Almanya’dan teyzem göndermişti... Ünlü şarkıcı paylaştı hayranları çok şaşırdı!

Sevilen şarkıcı Ceylan Ertem çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Ceylan Ertem'in '90'lar' dediği paylaşımını gören hayranları şarkıcının değişimine oldukça şaşırdı. İşte Ceylan Ertem'in nostalji paylaşımı ve sizin için derlediğimiz sosyal medyada oldukça merak edilen ünlü isimlerin çocukluk halleri... Sevilen şarkıcı Ceylan Ertem çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Ceylan Ertem'in '90'lar' dediği paylaşımını gören hayranları şarkıcının değişimine oldukça şaşırdı. Şimdilerde 39 yaşında olan Ceylan Ertem takipçilerini geçmişe götürdü. İşte Ceylan Ertem'in nostalji paylaşımı... Ceylan Ertem, Instagram hesabından yayınladığı kareye, 'Çocukluktan gençliğe doğru geçişler zamanı. Üzerimdeki elbisenin kumaşını Almanya'dan Yıldız teyzemiz göndermişti, babaannem dikmişti tam istediğim gibi. 90'lar' notunu yazdı. Sosyal medyada oldukça merak edilen ünlü isimlerin çocukluk hallerini sizin için derledik...