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Haberler Galeri Ele avuca sığmayan Mehmet ile inatçı mı inatçı Zeliş’in hikayesi…Vermem Seni Ellere
Giriş Tarihi: 16.06.2023 14:59 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 15:01

Ele avuca sığmayan Mehmet ile inatçı mı inatçı Zeliş’in hikayesi…Vermem Seni Ellere

Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar'ın başrollerini paylaştığı atv'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere, 1. bölümüyle ekranlara geliyor.

Ele avuca sığmayan Mehmet ile inatçı mı inatçı Zeliş’in hikayesi…Vermem Seni Ellere

HER ŞEY ŞİMDİ BAŞLIYOR!

1.Bölüm:

Âşık olmadığı biriyle evlenmek üzere olan Mehmet, tünelden önceki son çıkışı kullanıp nikâh masasını terk ederken; tüm köyün sorumluluğunu üstlenip tünelin sonundaki ışığa kavuşmaya çalışan Zeliş… Kader bu defa biri özgürlüğüne, diğeri kurtuluşuna koşarken umulmadık bir şekilde örer ağları.

Ele avuca sığmayan Mehmet ile inatçı mı inatçı Zeliş’in hikayesi…Vermem Seni Ellere
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Ele avuca sığmayan Mehmet ile inatçı mı inatçı Zeliş’in hikayesi…Vermem Seni Ellere

Mehmet, Zeliş'in tepesine düşer. Evet, tam tepesine. Ele avuca sığmayan Mehmet'le inatçı mı inatçı Zeliş'in hikayesi böylece başlar.

Ele avuca sığmayan Mehmet ile inatçı mı inatçı Zeliş’in hikayesi…Vermem Seni Ellere

Mehmet, kurtulduğunu zannederken başka bir esarete düşmüştür; artık Zeliş'in esiridir.

Ele avuca sığmayan Mehmet ile inatçı mı inatçı Zeliş’in hikayesi…Vermem Seni Ellere

Zeliş, Mehmet'e, köye verdiği tüm zararı ödetmeye kararlıdır.

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