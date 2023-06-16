Ele avuca sığmayan Mehmet ile inatçı mı inatçı Zeliş’in hikayesi…Vermem Seni Ellere

HER ŞEY ŞİMDİ BAŞLIYOR!

1.Bölüm:

Âşık olmadığı biriyle evlenmek üzere olan Mehmet, tünelden önceki son çıkışı kullanıp nikâh masasını terk ederken; tüm köyün sorumluluğunu üstlenip tünelin sonundaki ışığa kavuşmaya çalışan Zeliş… Kader bu defa biri özgürlüğüne, diğeri kurtuluşuna koşarken umulmadık bir şekilde örer ağları.