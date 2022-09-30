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Haberler Galeri Elif, Güneş’in annesini bulabilecek mi?
Giriş Tarihi: 30.09.2022 12:44 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022 12:46

Elif, Güneş’in annesini bulabilecek mi?

Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz ve Şeyma Korkmaz'ın başrollerinde yer aldığı "Bir Küçük Gün Işığı" dizisi Pazartesi günleri atv'de ekranlara geliyor.

Elif, Güneş’in annesini bulabilecek mi?

5.Bölüm Özeti:

Güneş'in, Dila'nın kızı olduğunu öğrenen Fırat, Dila'yla yüzleşir.

Elif, Güneş’in annesini bulabilecek mi?

Fırat, Ümran'a her şeyi anlatıp bu sorunu kökünden çözmeye kararlıdır.

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Elif, Güneş’in annesini bulabilecek mi?

Dila için kaçınılmaz son artık çok yakındır.

Elif, Güneş’in annesini bulabilecek mi?

Elif'in, Güneş'i kaybetme korkusu, annesini bulma isteğini yeniden harekete geçirir. Bir ipucu yakalar.

Elif, Güneş’in annesini bulabilecek mi?

Elif, Güneş'in annesine ulaşmak üzereyken Fırat bu gerçeği çoktan öğrenmiş, bir seçim yapmak üzeredir.

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